Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъ22 декабря в 17:38

Подробнее о событии

Банки готовят россиянам новые комиссии

Рамблер07:57

Как банки компенсируют потери от СБП

ИА Клерк.Рувчера в 03:37

Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Телеканал 360°22 декабря в 21:11

СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

Московский Комсомолец23 декабря в 03:18

Российские банки в 2020 году начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Znak.com23 декабря в 02:08

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

Эхо Москвы23 декабря в 03:30

СБП обрастает банковскими комиссиями

Коммерсантъ22 декабря в 17:38
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Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

Российская газета вчера в 18:24
Общество

Голикова заявила о рекордно низкой младенческой смертности в России

Младенческая смертность и смертность от туберкулеза за период с января по октябрь 2019 года оказались рекордно низкими за всю историю, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Взгляд.ру 10:16
Политика

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 11:50
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости 10:43
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Армия и оружие

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
RT на русском 12:17
Армия и оружие

Немецкое СМИ сообщило о «репетиции» наступления на Россию стран НАТО

РБК 08:30
Происшествия

Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, 25 декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна 07:35
Армия и оружие

Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне

Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Lenta.ru 11:57
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю

Как сообщает издание «Drom», 23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.
Тарантас Ньюс 00:17
Общество

Дети принца Уильяма появились на рождественской службе и восхитили фанатов

Как пишет издание Vogue, принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли детей на службу впервые, чем восхитили пользователей социальных сетей.
Lenta.ru 12:05
Транспорт

В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

На железнодорожный вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ 01:35
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Футбол

Кононов рассказал о взаимоотношениях с фанатами «Спартака» после отставки

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что не сталкивался с агрессией со стороны поклонников красно-белых при личных встречах.
RT на русском 11:59
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Политика

Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде

Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Snob.ru 12:00
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК 10:41
Общество

Аэропорты столкнулись с отключениями

Перебои в работе интернета на час парализовали системы бронирования как минимум в трех региональных аэропортах: Кольцово (Екатеринбург), Платов (Ростов-на-Дону) и Новом Уренгое.
Коммерсантъ 08:34
Происшествия

Следователи проверяют сообщения о травле девочки в школе в Уфе

RT на русском вчера в 13:58
Футбол

Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо

Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника «Баварии» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат 07:10
Армия и оружие

На Украине возобновили испытания новой САУ

ГЛАС.RU 04:01
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о своем подарке Кадырову

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что подарил главе Чечни Рамзану Кадырову сейф для оружия.
Sportbox.RU 12:20
Происшествия

Взломавшие базу РЖД хакеры получили от 10 до 13 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинации с фиктивным возвратом билетов.
Известия 10:11
Наука

Соколы видят свою добычу на скорости болида Формулы 1

После ряда исследований и наблюдений было установлено, что соколы способны увидеть свою добычу на скорости болида Формулы 1. То есть острота из рения позволяет видеть добычу даже при скорости в более 350 км/ч.
Газета DAILY вчера в 12:53
Происшествия

В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать

В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Московский Комсомолец 07:06
Происшествия

Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире

Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Российская газета 10:43
Культура

Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Piter.tv вчера в 11:26
Авто

В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России

В России в предстоящем 2020 году вступят в силу 5 законов, которые не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки вчера в 03:12
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