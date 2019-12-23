Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъвчера в 17:38

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Российские банки начнут взимать комиссию за переводы по номеру телефона

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Znak.com02:08

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Телеканал 360°вчера в 21:11

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

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Агент Педро прокомментировал интерес со стороны ЦСКА

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Германия разрешила прокладку «Северного потока – 2» зимой

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Составлен рейтинг закредитованности регионов России

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NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне

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Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

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Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» могут привести к задержке, но не остановке проекта, заявил 23 декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
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