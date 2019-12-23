Экономика

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Продолжат ли расти объемы переводов между гражданами через СБП, после того как ЦБ начнет взимать комиссии с банков (с 1 января — 0,5–3 руб.), а они — с потребителей, вопрос дискуссионный.
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с чего всё началось

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Коммерсантъвчера в 17:38

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Российские банки начнут взимать комиссию за переводы по номеру телефона

Говорит Москва03:59

С 1-го января переводы в системе быстрых платежей станут платными для банков

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Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Телеканал 360°вчера в 21:11

СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии

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Znak.com02:08

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

REGNUM03:23

Какие комиссии будут взимать крупнейшие банки при переводах через СБП с 2020 года

Коммерсантъвчера в 19:01
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Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

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В ФРГ начата проверка двух дел о геноциде в Ейске и на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны, заявил в интервью РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.
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Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

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«Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — сказал Песков.
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Здоровье

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Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Haylou LS01 с датчиком ЧСС стоят около $15

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin представлен проект нового смарт-устройства — наручных часов Haylou LS01, совместимых со смартфонами под управлением Android и iOS.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
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Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли выразил уверенность в своей досрочной победе в возможном поединке против Ислама Махачева.
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В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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ВТБ хочет купить акции «Магнита». Почему аналитики сомневаются

Аналитики, опрошенные РБК Quote, полагают, что на данный момент стоит воздержаться от покупки акций «Магнита».
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Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple оказались опасными для здоровья

Федеральная комиссия по связи США проверила смартфоны Samsung и Apple и выяснила, что некоторые модели являются опасными для здоровья человека.
Piter.tv 03:36
Энергетика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
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Американские военные перебросили крупную партию вооружения на Украину

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Берлин выразил уверенность в завершении работ по прокладке «Северного потока – 2», вопреки санкциям США. Позиция ФРГ остается неизменной.
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Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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«Лацио» победил «Ювентус» и выиграл Суперкубок Италии

Сегодня, 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Лацио».
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Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
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На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.
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Подростки толпой избили полицейских в Апатитах

News.ru 21 декабря в 06:37
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«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

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Космос

NASA опубликовало видео посадки корабля Starliner в пустыне

NASA выложило в своем аккаунте в Twitter видео посадки капсулы космического корабля Starliner, вернувшейся на Землю после неудачного полета к МКС.
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News.ru 02:36
Политика

Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
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Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

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Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Сирийские ПВО успешно отразили ракетный удар по городу Масьяф в западной провинции Хама, сообщали Reuters и SANA со ссылкой на источник среди местных военных.
Газета.Ru 03:57
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