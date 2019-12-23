СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Политика Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2» Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Происшествия В Петербурге бетоновоз упал в Неву По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.

Политика Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд".

Происшествия Полиция Берлина установила связь убийцы Хангошвили с ГРУ по татуировкам Издание со ссылкой на отчет генерального прокурора Германии сообщает, что якобы только с поддержкой государства подозреваемый мог получить фальшивые документы, а «несколько деталей из информации о россиянине указывают на его связь с разведывательными службами».

Общество В следующем году отменят роуминг между Россией и Белоруссией В соответствии с финальной версией дорожной карты интеграции России и Белоруссии, плата за все входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве будет отменена не позднее сентября следующего года, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.

Политика Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия На Камчатке пассажирский автобус вылетел с трассы и перевернулся Автобус съехал с дороги и завалился на бок в Камчатском крае. ЧП произошло в Елизовском районе, на дороге между Раздольным и Коряками.

Политика Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Армия и оружие Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию Одобренный парламентом меморандум предусматривает отправку турецких вооруженных сил в Ливию для оказания военной помощи правительству национального согласия в случае поступления соответствующего запроса.

Общество Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».