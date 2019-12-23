Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
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Российские банки в 2020 году начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Авторадио02:55

Банки введут комиссию за переводы по номеру телефона с 2020 года

9111.ru02:47

Какие комиссии будут взимать крупнейшие банки при переводах через СБП с 2020 года

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Телеканал 360°вчера в 21:11

Российские банки в 2020 году начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона

Znak.com02:08
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