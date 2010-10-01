Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСБП обрастает банковскими комиссиями

2 фото
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП). Многие банки, предоставляющие сегодня клиентам бесплатные переводы, планируют начать взимать комиссии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Какие комиссии будут взимать крупнейшие банки при переводах через СБП с 2020 года

Коммерсантъвчера в 19:01

Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Телеканал 360°вчера в 21:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Футбол

«Реал» дома разошелся миром с «Атлетиком»

Газета.Ru вчера в 17:51
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner

NASA опубликовало видео приземления космического корабля Starliner компании Boeing в Нью-Мексико, который завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Национальная служба новостей вчера в 23:42
Здоровье

Допустимую дозу алкоголя на Новый год озвучили российские врачи

Российские врачи призывают отказаться от употребления крепких спиртных напитков в новогоднюю ночь, равно как и не злоупотреблять слабоалкогольными.
Южный Федеральный вчера в 22:43
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции

В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе "Луи II" в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Чемпионат 21 декабря в 16:37
Политика

ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»

Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы.
Известия 21 декабря в 02:32
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Происшествия

В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину

РБК 00:26
Экономика

России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
РБК вчера в 16:00
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru вчера в 11:16
Общество

Ким Кардашьян пригласили рекламировать британскую армию

Ягодицы американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян появятся в рекламе Британской армии.
REGNUM 00:43
Энергетика

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Газета.Ru 21 декабря в 10:01
Футбол

«Лацио» обыграл «Ювентус» и завоевал Суперкубок Италии

Римский «Лацио» завоевал Суперкубок Италии, переиграв туринский «Ювентус» в матче за титул. Встреча прошла в Саудовской Аравии (Эр-Рияд).
Metaratings вчера в 13:43
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Вести.Ru вчера в 12:17
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Здоровье

Названы три «золотых правила» оздоровления кишечника

Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Ugpressa.ru 21 декабря в 23:49
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
РИА Новости 20 декабря в 09:23
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Общество

Мурманский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник сообщил, что подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы и рекомендовал руководителям предприятий и организаций последовать его примеру.
РИА Новости 00:39
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

Бывший посол России в Белоруссии раскритиковал федеральные власти

Отставной посол России в Белоруссии Александр Суриков вернулся в Алтайский край, где он восемь лет губернаторствовал (с 1996 по 2004 год), и не упускает возможности высказывать критику в адрес федеральных властей.
REGNUM вчера в 22:37
Общество

Россияне в 2019 году чаще всего покупали пиво

Жители России в уходящем году чаще всего покупали безалкогольные напитки, пиво и воду. Об этом говорится в исследовании группы «Тинькофф».
ФедералПресс вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери

В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
iReactor вчера в 21:37
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Министерстве обороны России была проведена крупная кадровая ротация, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
Lenta.ru вчера в 20:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное