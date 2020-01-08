Общество

Газета.RuГазета.RuСBS: c места крушения Boeing в Тегеране убрали улики

С места крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране забирают улики и убирают мусор. Об этом в своем Twitter написала журналистка CBS Элизабет Палмер. Как уточнила она, ссылаясь на слова местных жителей, почти все части лайнера были разобраны 9 января.
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Расчищенное от улик место падения «Боинга» в Иране сняли на видео

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
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Убийство главы иранского спецназа «Аль-Кудс» генерала Сулеймани могло быть частью ю более масштабной операции против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает 10 января Washington Post со ссылкой на свои источники.
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Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
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