С места крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране забирают улики и убирают мусор. Об этом в своем Twitter написала журналистка CBS Элизабет Палмер. Как уточнила она, ссылаясь на слова местных жителей, почти все части лайнера были разобраны 9 января.

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