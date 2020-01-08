Общество
Газета.RuСBS: c места крушения Boeing в Тегеране убрали улики
С места крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране забирают улики и убирают мусор. Об этом в своем Twitter написала журналистка CBS Элизабет Палмер. Как уточнила она, ссылаясь на слова местных жителей, почти все части лайнера были разобраны 9 января.
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На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
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Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
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Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы
Армия и оружие
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Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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В НАТО прокомментировали версию о попадании ракеты в «Боинг» в Иране
Представители Ирана опровергли информацию о том, что в районе крушения самолета были обнаружены обломки ракеты, назвав подобную версию «совсем иррациональной».
Общество
Чиновников обязали декларировать разделенное при разводе имущество
Министерство труда обновило методические рекомендации чиновникам по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе в рамках декларационной кампании 2020 года (за отчетный 2019 год).
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Армия и оружие
WP: США планировали убийство еще одного иранского военачальника
Убийство главы иранского спецназа «Аль-Кудс» генерала Сулеймани могло быть частью ю более масштабной операции против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает 10 января Washington Post со ссылкой на свои источники.
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Создатели Boundary показали, как меняет их игру трассировка лучей
Общество
Стартовал прием заявок по программе «Земский учитель»
Стартовал прием заявок по программе «Земский учитель».
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Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Армия и оружие
Корабли и ракеты у берегов Крыма: Путин лично наблюдал за учениями
С борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" президент России, верховный главнокомандующий российскими войсками Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу наблюдали за совместными учениями Черноморского и Северного флотов в Черном море.
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Составы мужской и женской сборных России на эстафетные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе обнародовал Международный союз биатлонистов.
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