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СБУ использовала администратора канала в соцсетях для наводки ударов по Новой Каховке

Служба безопасности Украины (СБУ) использовала администратора городского канала в соцсетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке.
ТК Звезда
В частности, националистов интересовало, где дети отпразднуют День защиты детей.
Телеканал 360°
Как сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, ВСУ нанесли удар по Новой Каховке ракетой "Точка-У".
РИА Новости
По данным ГУ МВД Херсонской области, в результате обстрела погибли и получили ранения мирные жители.
Газета.Ru

Подробнее о событии

СБУ использовала соцсети для удара по мирным жителям в Херсоне
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СБУ использовала администратора канала в соцсетях для наводки ударов по Новой Каховке
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