с чего всё началось

Служба безопасности Украины квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства с ссылкой на главу Ивана Баканова. Он написал, что его люди делают «все возможное».

СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке

Здоровье В Пермском крае за сутки выявили 73 случая коронавируса За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор. 116

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Экономика Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. 72

Культура Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов Рейтинг самых популярных оригинальных сериалов опубликовал сервис потокового видео Netflix, 20 июля передает Just Jared.

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Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,2K

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