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Служба безопасности Украины квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства с ссылкой на главу Ивана Баканова. Он написал, что его люди делают «все возможное».
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с чего всё началось
По факту захвата заложников в украинском Луцке возбуждено уголовное дело о терроризме, сообщается на официальной странице в "Фейсбуке
" Управления СБУ по Волынской области.
Life.ru12:22

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СБУ признала захват заложников в Луцке терактом

РБК13:38

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Захват заложников в Луцке признали терактом

Газета.Ru12:31

СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке

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Служба безопасности Украины считает терактом захват заложников в Луцке

Эхо Москвы12:03

СБУ назвала терактом захват заложников в Луцке

Телеканал 360°12:38
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Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

CT news 03:20
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Общество

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

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Лезги газет вчера в 17:58
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 73 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:44
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Экономика

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Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Политика

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РИА Новости 05:34
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Экономика

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

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REGNUM 10:30
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Наука

Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец

Исследователи считают, что за 2 года маленькая колония бактерий может произвести оксид в объеме, равному общемировому запасу марганца.
Замана 18 июля в 20:26
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Авто

Стартовали продажи автомобилей Niva под маркой Lada

"Автоваз" объявил о начале продаж внедорожника Niva под маркой Lada с 21 июля.
Вести.Ru 05:47
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
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Политика

Дегтярев оценил возможность участия в выборах главы Хабаровского края

Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев.
Политика Сегодня 09:44
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Политика

В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей

Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
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Космос

Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Evo-rus.com вчера в 06:23
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Культура

Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов

Рейтинг самых популярных оригинальных сериалов опубликовал сервис потокового видео Netflix, 20 июля передает Just Jared.
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Мирослава Карпович ездит на джипе, который Прилучный дарил Муцениеце

Pravda.Ru 09:55
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

РИА Новости вчера в 08:23
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Футбол

«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ

Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.
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СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Кино

Автор «Ходячих мертвецов» рассказал про сольные фильмы о Рике Граймсе

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Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года

В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец 14:42
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Армия и оружие

Грушко прокомментировал учения НАТО Sea Breeze-2020 в Черном море

Военное дело 08:03
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Кино

Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года

Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
Live24 14:42
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Культура

На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках

Скоро на Украине ожидается представление фильма о казаках-геях с Запорожской сечи.
ToDay News Ufa 10:51
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Происшествия

В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке

МИД Украины установил личность мужчины, захватившего пассажиров автобуса в Луцке.
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Экономика

Россия стала лидером по поставкам шоколада в Китай

«2019 год стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий – он составил практически 1,4 миллиарда долларов, причем Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай», — отметил он.
Журналистская правда 11:33
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Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
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Происшествия

Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

РИА Новости 06:52
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Происшествия

В Брянске сильный ветер повалил дерево на легковушку

Вечером во вторник, 21 июля, на Брянщину обрушился сильный ветер. В областном центре стихия разгулялась около семи вечера.
Брянская Губерния 14:07
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС вчера в 11:24
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Здоровье

В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400%

После отмены большинства ограничений число инфицированных выросло на 400%, сообщили в Минздраве страны.
Pravda.Ru 09:57
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