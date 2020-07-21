Коронавирус
ГородовойСБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке
Служба безопасности Украины квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства с ссылкой на главу Ивана Баканова. Он написал, что его люди делают «все возможное».
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с чего всё началось
По факту захвата заложников в украинском Луцке возбуждено уголовное дело о терроризме, сообщается на официальной странице в "Фейсбуке" Управления СБУ по Волынской области.Life.ru12:22
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Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Замана 18 июля в 20:26
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Стартовали продажи автомобилей Niva под маркой Lada
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Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев.
Политика Сегодня 09:44
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
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Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Evo-rus.com вчера в 06:23
Культура
Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов
Рейтинг самых популярных оригинальных сериалов опубликовал сервис потокового видео Netflix, 20 июля передает Just Jared.
ИА Красная Весна 14:41
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
РИА Новости вчера в 08:23
Футбол
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Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.
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СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
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В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец 14:42
Кино
Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года
Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
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На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках
Скоро на Украине ожидается представление фильма о казаках-геях с Запорожской сечи.
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Деловое.ТВ 09:20
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Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
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В Брянске сильный ветер повалил дерево на легковушку
Вечером во вторник, 21 июля, на Брянщину обрушился сильный ветер. В областном центре стихия разгулялась около семи вечера.
Брянская Губерния 14:07
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС вчера в 11:24
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В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400%
После отмены большинства ограничений число инфицированных выросло на 400%, сообщили в Минздраве страны.
Pravda.Ru 09:57