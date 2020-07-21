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ГородовойГородовойСБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке

Служба безопасности Украины квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства с ссылкой на главу Ивана Баканова. Он написал, что его люди делают «все возможное».
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с чего всё началось
По факту захвата заложников в украинском Луцке возбуждено уголовное дело о терроризме, сообщается на официальной странице в "Фейсбуке
" Управления СБУ по Волынской области.
Life.ru12:22

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СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке

РИА Новости12:22

СБУ назвала терактом захват заложников в Луцке

Телеканал 360°12:38

Захват заложников в Луцке признали терактом

Газета.Ru12:31

СБУ признала захват заложников в Луцке терактом

РБК13:38

В связи с захватом заложников в Луцке возбудили дело по статье «Теракт»

ТАСС12:15

Служба безопасности Украины считает терактом захват заложников в Луцке

Эхо Москвы12:03

СБУ считает терактом захват заложников в Луцке

RT на русском11:46
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Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

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Армия и оружие

США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Известия 16:05
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Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
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Политика

Аваков назвал неуравновешенным захватившего автобус в Луцке

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что мужчина, захвативший заложников в Луцке, является неуравновешенным.
RT на русском 16:21
Хоккей

У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
BFM.ru 12:21
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Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой

Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой.
Вокруг ТВ вчера в 22:29
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Политика

Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 28 июля.
Российская газета 10:23
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Политика

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
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Здоровье

Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19

Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик.
Интерфакс 08:44
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Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
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Интернет

«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом сериалов Netflix

Хакеры замаскировали опасные и рекламные программы под популярные сериалы компаний Disney+ и Netflix.
РБК 15:00
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ 16:28
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Экономика

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:46
Шоу-бизнес

Домработница обвинила Алибасова-младшего в избиении отца

Единственного сына Бари Алибасова обвинили в жестоком обращении с престарелым отцом.
Экспресс газета 12:42
Экономика

ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Интерфакс 08:24
Хоккей

Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

Советский спорт 13:11
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
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Общество

Бесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam

REGNUM 15:03
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Общество

В Британии требуют ограничить выдачу «золотых виз» россиянам

В Великобритании хотят ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам.
URA.Ru 14:14
Футбол

«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии

Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
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Экономика

В Госдуме предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ

Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с сентября.
URA.Ru 15:21
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Политика

В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией

Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер 13:46
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Здоровье

Реальное число зараженных коронавирусом в США сочли заниженным в несколько раз

Реальное число зараженных коронавирусом в США может превышать официальные цифры в несколько раз.
Lenta.ru 17:23
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
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Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Общество

В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж

Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
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