с чего всё началось

Служба безопасности Украины квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства с ссылкой на главу Ивана Баканова. Он написал, что его люди делают «все возможное».

СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке

Политика Аваков назвал неуравновешенным захватившего автобус в Луцке Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что мужчина, захвативший заложников в Луцке, является неуравновешенным.

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Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,3K

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Здоровье Реальное число зараженных коронавирусом в США сочли заниженным в несколько раз Реальное число зараженных коронавирусом в США может превышать официальные цифры в несколько раз.