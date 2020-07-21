с чего всё началось

Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт захват автобуса с заложниками в Луцке, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы СБ Ивана Баканова.

СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке

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