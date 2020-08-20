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РБК
РБК

СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве операции спецслужбы в России

Утром 20 августа ФСБ заявила о срыве операции СБУ, готовившейся в России. Спецслужба утверждала, что СБУ пыталась похитить и вывезти из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса.В источнике
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Комсомольская правда

СБУ назвала фейком сообщение ФСБ о пресечении попытки похитить ополченца Донбасса

Комсомольская правда13:25
RT на русском

СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве похищения лидера ополчения

RT на русском13:12
Интерфакс

ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

Интерфакс03:13
ТАСС

В Киеве назвали фейком заявление ФСБ о пресечении попытки СБУ похитить ополченца Донбасса

ТАСС10:44
РБК

СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве операции спецслужбы в России

РБК10:30
Коммерсантъ

СБУ назвала фейком заявление ФСБ о сорванном похищении ополченца

Коммерсантъ10:49
РИА Новости

ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса

РИА Новости03:30

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Intel утверждает, что её процессоры лучше для игр, чем решения AMD

AMD Ryzen 9 3900XT оснащён 12 ядрами и 24 потоками с частотами 3,8-4,7 ГГц, 70МБ кэша и теплопакетом в 105 Вт. Цены составляют 387-410 долларов за Core i7-10700K (от 28,5 тысячи до 30 тысяч рублей), тогда как AMD Ryzen 9 3900XT стоит от 480 до 499 долларов (о 35 тысяч до 36,8 тысячи рублей).
Игромания.ру09:11
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