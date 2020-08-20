Intel утверждает, что её процессоры лучше для игр, чем решения AMD

AMD Ryzen 9 3900XT оснащён 12 ядрами и 24 потоками с частотами 3,8-4,7 ГГц, 70МБ кэша и теплопакетом в 105 Вт. Цены составляют 387-410 долларов за Core i7-10700K (от 28,5 тысячи до 30 тысяч рублей), тогда как AMD Ryzen 9 3900XT стоит от 480 до 499 долларов (о 35 тысяч до 36,8 тысячи рублей).