СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве операции спецслужбы в России
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Утром 20 августа ФСБ заявила о срыве операции СБУ, готовившейся в России. Спецслужба утверждала, что СБУ пыталась похитить и вывезти из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса.В источнике
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СБУ назвала фейком сообщение ФСБ о пресечении попытки похитить ополченца Донбасса
Комсомольская правда13:25