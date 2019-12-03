с чего всё началось

Подозреваемый по делу о крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний в Донбассе Владимир Цемах объявлен в розыск по запросу Службы безопасности Украины, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

СБУ объявила в розыск Цемаха, которого ранее выдала РФ

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Происшествия Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.

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Общество МИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом Обвиняемый в шпионаже гражданин США и еще трех стран Пол Уилан прибегает к симуляции, которая входит в курс подготовки разведки, а его здоровью ничего не угрожает.

Политика Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400 Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

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Политика Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.

Здоровье Врач рассказала о вреде селедки под шубой Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности селедки под шубой для организма и посоветовала, чем заменить это блюдо на новогоднем столе.