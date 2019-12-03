Политика
ИнтерфаксСБУ объявила в розыск Цемаха, которого ранее выдала РФ
Подозреваемый по делу о крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний в Донбассе Владимир Цемах объявлен в розыск по запросу Службы безопасности Украины, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.
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с чего всё началось
На карточке Цемаха в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте МВД датой его исчезновения значится 23 сентября 2019 года, категория - "лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования", статья обвинения - часть 3 статьи 258 (террористический акт) и часть 1 статьи 3-258 (содействие террористической организации) Уголовного кодекса Украины.Интерфакс07:24
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