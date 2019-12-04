Ранее 4 декабря сообщалось, что СБУ проводит обыски в здании, где находится офис Медведчука. Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что по этому адресу также находятся офисы других руководителей партии.

СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

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