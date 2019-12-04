Политика

Lenta.ruLenta.ruСБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Ранее 4 декабря сообщалось, что СБУ проводит обыски в здании, где находится офис Медведчука. Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что по этому адресу также находятся офисы других руководителей партии.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

СБУ назвала сообщения об обысках в офисе Медведчука слухами

REGNUM14:06

СБУ опровергла заявление об обысках в офисе Медведчука

Газета.Ru13:06

Оппозиция на Украине заявила об обыске в приемной Медведчука

РБК10:41

СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука

Коммерсантъ12:25

В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука

RT на русском10:57

«Оппозиционная платформа» назвала обыски в офисе Медведчука политической расправой

ТАСС10:34

«Оппозиционная платформа» прокомментировала обыски СБ Украины

РИА Новости10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Футбол

Карточку ван Бастена убрали из FIFA из-за нацистского приветствия

Команда FIFA опубликовала заявление после нацистского приветствия бывшего голландского нападающего Марко ван Бастена.
Спорт-Экспресс вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на нефтестанции в Татарстане

В результате крупного пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане погибли два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 15:40
Политика

Президент Казахстана высказался о присоединении Крыма к России

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.
URA.Ru 04:48
Наука

Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает внимания больше

Evo-rus.com 00:03
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Политика

СБУ заявила о задержании члена «Единой России»

На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Коммерсантъ 16:34
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Чемпионат 07:52
Кино

Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года

Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Национальная служба новостей 12:31
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Политика

Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
РИА Новости 12:09
Общество

Егор Жуков выступил с последним словом в суде

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
РБК 16:34
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 10:25
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Политика

СМИ узнали о прибытии адвоката Трампа Джулиани в Киев

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев.
Известия 15:44
Игры

Студия Owlcat Games анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous

После недели тизеров студия Owlcat Games наконец-то анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous - «непрямое продолжение» Pathfinder: Kingmaker.
Gmbox.ru 11:00
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Pravda.Ru 10:16
Общество

В Сети обсуждают платье Ирины Шейк на The Fashion Awards 2019

У пресс-вола Ирина выглядела эффектно, а её серое платье с узелками стало одним из самых обсуждаемых в этот вечер.
Paparazzi.ru 16:04
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Экономика

Александр Жуков рассказал о повестке ГД на четверг

Законопроект о ликвидации унитарных предприятий перенесен на 10 декабря, потому что в него планируется внести важные поправки, добавил парламентарий.
Государственная Дума РФ 09:56
Кино

Стали известны даты выхода сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»

Российская газета 12:15
Футбол

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Моуринью, уступив «МЮ»

"Тоттенхэм" потерпел первое поражение под руководством португальского тренера Жозе Моуринью, который возглавил лондонскую команду 20 ноября.
РИА Новости 16:55
Кино

Disney снимет новый фильм франшизы «Планета обезьян»

Сообщается, что новый фильм станет первым во франшизе, который выйдет под крылом Disney.
Культуромания 03:36
Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Car.ru 01:37
Политика

В раде предъявили Зеленскому требования по переговорам с Россией

Представители трeх оппозиционных украинский партий — «Бaтькивщины», «Гoлоса» и «Европейской сoлидарности» сделали с трибуны Верховнoй рады сoвместное заявление, касающееся предстoящих переговорoв на саммите «нормандскoй четверки».
Известия вчера в 14:46
Футбол

«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге

Газета.Ru 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное