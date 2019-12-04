Политика

Lenta.ruLenta.ruСБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Ранее 4 декабря сообщалось, что СБУ проводит обыски в здании, где находится офис Медведчука. Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что по этому адресу также находятся офисы других руководителей партии.
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СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Lenta.ru13:32

СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука

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Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
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CD Projekt RED скоро прекратит поддержку «Гвинта» на консолях

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