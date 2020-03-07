Политика

ИзвестияИзвестияСБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Тогда Сугерея идентифицировали как военнослужащего 8-го полка сил спецопераций Главного управления разведки минобороны Украины, пишет ТАСС.
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