Политика
ИзвестияСБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника
В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Тогда Сугерея идентифицировали как военнослужащего 8-го полка сил спецопераций Главного управления разведки минобороны Украины, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Оценить168
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Музыка
Пользователи Сети нашли отрывок песни Little Big для Евровидения
Пользователи Сети предполагают, что в TikTok появился отрывок именно из новой песни Little Big.
Общество
Объяснены погодные аномалии в России
Нетипичное потепление, которое пришло в центральную Россию в марте, а также практически бесснежная зима в Москве могут быть связаны с глобальным потеплением, на которое наложилось так называемое североатлантическое колебание — процесс, который формирует мягкую погоду в Европе и иногда доходит до российской территории.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло почти 50 человек
За минувшие сутки в Италии зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, при этом 49 человек скончались от осложнений болезни.
Общество
Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев
Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Единоборства
Александр Волков проведет бой против Кертиса Блэйдса
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Общество
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Общество
Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ
Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Космос
На Марсе выявили возможные следы органики
На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
Шоу-бизнес
Алена Водонаева обвинила бывшего мужа в болезни сына
Алена Водонаева с сыном Богданом 23 августа 2010 года в одной из частных клиник Москвы Алена Водонаева подарила Алексею мальчика, которого назвали Богдан.
Здоровье
В Колумбии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Колумбии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Биатлон
Губерниев и Драчев обвинили Тихонова в доносе, он ответил им тем же
Комментатор Дмитрий Губерниев и глава СБР Владимир Драчев обвинили четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в доносе на тренера биатлониста Александра Логинова, в номере которого две недели назад на ЧМ в Италии были проведены обыски.
Шоу-бизнес
Красноярская певица упала в оркестровую яму и пела со сломанной ногой
Певица из Красноярска Анастасия Вишневская во время выступления на приеме губернатора не заметила края сцены и упала с трехметровой высоты в оркестровую яму.
Авто
Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер
Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
Политика
Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж
Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Шоу-бизнес
Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе
Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Единоборства
Нурмагомедов о Фергюсоне: он великолепный боец, но глупый человек
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своём сопернике Тони Фергюсоне на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Общество
Facebook временно закрыл офисы в Лондоне из-за коронавируса
Компания Facebook приняла решение о временном закрытии трех своих офисов в Лондоне после того, как у одного из 3 тыс. сотрудников был подтвержден коронавирус, передает телеканал Sky News.