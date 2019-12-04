Политика

КоммерсантъКоммерсантъСБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в здании, где находится офис Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски.
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СБУ назвала сообщения об обысках в офисе Медведчука слухами

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