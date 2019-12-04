Политика
КоммерсантъСБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука
Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в здании, где находится офис Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски.
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Политика
В Пекине открылось заседание российско-китайского комитета дружбы
Двенадцатое пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития открылось в Пекине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Общество
Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС
Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Политика
В Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Энергетика
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
Здоровье
Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори
Главный врач городской больницы Ноябрьска в ЯНАО Олег Шалаев обратился к родителям 700 детей, не привитых от кори, попросив обеспечить их вакцинацию на фоне вспышек заболевания кори в других городах региона.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Общество
Россиянам разрешили ходить в бассейны без справки
Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок.
Футбол
Глава УЕФА назвал систему VAR бардаком
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
Общество
Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
Общество
В России потеплеет на 25 градусов
Температура перестанет опускаться ниже –20 градусов. «За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» – отметил Вильфанд.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Политика
ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
В Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства гражданина Грузии в Берлине.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Происшествия
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Футбол
«Зенит» и ЦСКА заинтересовались защитником «Севильи»
Две российские футбольные команды претендуют на защитника «Севильи» Гильерме Араной, который в этом сезоне играет за итальянскую «Аталанту» на правах аренды.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Здоровье
Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены
Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Политика
Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа
Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Гаджеты
Qualcomm анонсировала Snapdragon 765 и 865
Общество
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло
Политика
Нового ключевого противника НАТО назвали в Германии
Основной противник НАТО в настоящий момент старается «купить» политическое влияние в Европе путём инвестиций в её экономику.
Происшествия
Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме
Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.