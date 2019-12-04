Политика

КоммерсантъКоммерсантъСБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в здании, где находится офис Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски.
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СБУ назвала сообщения об обысках в офисе Медведчука слухами

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Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.
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В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека

На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
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После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
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Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
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Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
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Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram

Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
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Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

РИА Новости 21:25
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Капитан «Амура» попал в больницу после нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу после нападения в Хабаровске.
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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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Познер отказался отвечать на обвинения Певцова

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
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Гандболистки сборной России вышли в основной раунд чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой ДР Конго в матче предварительного этапа чемпионата мира, проходящего в Японии.
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Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru 21:59
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Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает внимания больше

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Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
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В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
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Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
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Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»

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Специалисты Роскачества исследовали 40 различных приложений для вызова такси.
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Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
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СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области

Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
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