Общество
РИА НовостиСБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
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с чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ сообщило о том, что три офицера киевского главного управления спецслужбы и один местный сотрудник отправились в район города Виноградов недалеко от границы с Венгрией, чтобы получить информацию о местных контрабандистах.РБКвчера в 18:02
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СМИ: возле венгерской границы на Закарпатье расстреляли опергруппу СБУ
Московский Комсомолецвчера в 15:53
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Общество
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Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
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Общество
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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили средние цены на авиабилеты из России на будущий год и выяснили, стоимость перелёта в какие страны в 2020 году значительно снизится.
Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Общество
«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права
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Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Кино
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Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый».
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«Кинопоиск» выбрал самые популярные у пользователей фильмы 2019 года
Политика
Глава МИД Китая назвал отношения с Россией «эталоном»
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Повышения и прибавки. У кого изменится размер пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года будет проведена индексация пенсии неработающим пенсионерам. А тем, кто продолжает работать, сделают прибавку 1 августа.
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Космос
Телескоп Hubble заснял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Крупным планом телескоп Hubble заснял IC 2051 в южном созвездии Mensa, открытом американским астрономом Де Лисл Стюарт в начале XX века.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
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Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере
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Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
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Финансы
Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.
Общество
СКР переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok
Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение фигурантам дела Baring Vostok, переквалифицировав обвинение, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.