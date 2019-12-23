Происшествия
РИА НовостиСБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
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Запуск поездов В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста.
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Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
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Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Политика
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В захваченном украинскими формированиями Славянске развернут музей, центральная экспозиция которого посвящена «защитникам Украины» из «Галичины».
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Официальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.
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Журналистка издания Baza пожаловалась в СКР на избиение силовиками
Никитина просит провести проверку по факту применения насилия «неизвестным сотрудником правоохранительных органов».
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Родители 25-летнего танцора Ахламалика Уильямса отреагировали на его роман с 61-летней американской поп-певицей Мадонной.
Политика
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
Демократы в конгрессе США могут предъявить президенту Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента.
Политика
Путин огласит послание Федеральному собранию 15 января
«Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — сказал Песков.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян
Новогодний стол подорожал за счет увеличения цен на сыры - 11,17%, сливочное масло - на 10,36% и апельсины - на 10,87%.
Общество
Три этажа башни обслуживания для стартового комплекса «Ангара» поступили на космодром Восточный
Пресс-служба центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) во вторник сообщает, что доставлены четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против газовых поставок из России
Фракция «Европейская солидарность», возглавляемая Петром Порошенко, потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России.
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году
Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
На Украине осуждена дезертировавшая из ДНР ополченка-предательница
Экономика
На торгах в США фондовые индексы обновили максимумы
Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 116,48 пункта, индекс S&P 500 прибавил 4,34 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 25,37 пункта.
Наука
Физиками объяснено слипание овсяных колечек
Американские специалисты разработали численную модель и рассказали, почему овсяные колечки слипаются.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Футбол
«Фратрия» выразила недовольство действиями РФС
Самое многочисленное объединение болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" выразило недовольство политикой Российского футбольного союза (РФС) в отношении реализации билетов на матчи предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
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Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
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Общество
Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США
Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций.
Авто
Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными
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Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.