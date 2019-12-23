с чего всё началось

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

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Политика В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста Запуск поездов В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста.

Политика Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

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Футбол «Фратрия» выразила недовольство действиями РФС Самое многочисленное объединение болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" выразило недовольство политикой Российского футбольного союза (РФС) в отношении реализации билетов на матчи предстоящего чемпионата Европы 2020 года.