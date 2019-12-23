Общество
РИА НовостиСБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
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с чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ сообщило о том, что три офицера киевского главного управления спецслужбы и один местный сотрудник отправились в район города Виноградов недалеко от границы с Венгрией, чтобы получить информацию о местных контрабандистах.РБКвчера в 18:02
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СМИ: возле венгерской границы на Закарпатье расстреляли опергруппу СБУ
Московский Комсомолецвчера в 15:53
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