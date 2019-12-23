с чего всё началось

В СБУ опровергли распространенную ранее СМИ информацию о том, что в Закарпатье на границе между Украиной и Венгрией были убиты четыре сотрудника украинских спецслужб. По информации журналистов, это произошло, когда правоохранители выполняли задание по документации контрабанды в этом районе.

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Происшествия Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Экономика Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.

Политика Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту Напоминаем, что после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту первый пассажирский поезд пересечет мост через Керченский пролив 25 декабря.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.

Происшествия Суд продлил арест историку Соколову до апреля Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.

Политика Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2» «В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.

Шоу-бизнес Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.

Общество В Москве побит температурный рекорд В столице на метеостанции ВДНХ температура воздуха в понедельник вечером прогрелась до +6,2 градуса.