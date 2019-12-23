Общество
Газета.RuСБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
В СБУ опровергли распространенную ранее СМИ информацию о том, что в Закарпатье на границе между Украиной и Венгрией были убиты четыре сотрудника украинских спецслужб. По информации журналистов, это произошло, когда правоохранители выполняли задание по документации контрабанды в этом районе.
Читать в источнике
Оценить240
с чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ сообщило о том, что три офицера киевского главного управления спецслужбы и один местный сотрудник отправились в район города Виноградов недалеко от границы с Венгрией, чтобы получить информацию о местных контрабандистах.РБКвчера в 18:02
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: возле венгерской границы на Закарпатье расстреляли опергруппу СБУ
Московский Комсомолецвчера в 15:53
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Происшествия
Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС
Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Экономика
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
Армия и оружие
Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Российская авиабаза в Сирии Хмеймим отбила атаку беспилотников незаконных вооруженных формирований.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
Напоминаем, что после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту первый пассажирский поезд пересечет мост через Керченский пролив 25 декабря.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Шоу-бизнес
Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой
Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
Происшествия
Суд продлил арест историку Соколову до апреля
Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии по данным онкологов
Ученые из Японии провели ряд исследований и выяснили, что процедуры, направленные на изучение состояния кишечной микробиоты, могут способствовать раннему выявлению колоректального рака.
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Общество
Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс
Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Политика
Путин поручил оценить перенос железной дороги в Сочи от побережья
Президент Владимир Путин поручил Минтрансу рассчитать стоимость переноса железной дороги от сочинского побережья и назвал эту задачу «стратегической», передает ТАСС.
Политика
Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»
«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Общество
В Москве побит температурный рекорд
В столице на метеостанции ВДНХ температура воздуха в понедельник вечером прогрелась до +6,2 градуса.
Биатлон
Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР
Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.