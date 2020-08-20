СБУ планировала похищение и вывоз из России фигурантов дела MH17
Смотрите также
Актер Стивен Фрай поддержал протестующих в Белоруссии
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП
Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
Жену Навального пустили к нему в больницу
Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
«Бавария» обыграла «Лион» и вышла в финал Лиги чемпионов
Microsoft показала новый дашборд Xbox Series X
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны
Харрис утвердили кандидатом в вице-президенты США от демократов
В Уфе осудили унижавшую детей сотрудницу соцприюта
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Воздушная гимнастка погибла во время соревнований в Москве
Новый клип Ольги Бузовой за сутки набрал более 1,6 миллиона просмотров
Путин обсудил с главой Евросовета кризис в Белоруссии
Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
В Кремле сообщили о прямом вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Планы по похищению из России фигурантов дела о крушении малазийского самолета над Донбассом в 2014 году пресекла ФСБ РФ, 20 августа сообщает Telegram-канал WarGonzo.В источнике
С чего всё началось
Телеграм-канал WarGonzo
со ссылкой на собственные источники сообщил, что целью спецоперации СБУ в России мог стать фигурант дела о сбитом над Донецком самолете.
Подробнее о событии