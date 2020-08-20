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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

СБУ планировала похищение и вывоз из России фигурантов дела MH17

Планы по похищению из России фигурантов дела о крушении малазийского самолета над Донбассом в 2014 году пресекла ФСБ РФ, 20 августа сообщает Telegram-канал WarGonzo.В источнике
С чего всё началось
Телеграм-канал WarGonzo
 со ссылкой на собственные источники сообщил, что целью спецоперации СБУ в России мог стать фигурант дела о сбитом над Донецком самолете.
Anews06:26
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Piter.tv

СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении MH17

Piter.tv06:16
Газета.Ru

СБУ планировала вывезти из России фигуранта дела МН17

Газета.Ru07:17
Московский Комсомолец

Целью похитителей из СБУ в России назвали фигуранта дела MH17

Московский Комсомолец07:06
REGNUM

СБУ планировала выкрасть из России фигуранта дела МН17 — источник

REGNUM06:23
Ридус

«Угроза есть всегда»: экс-премьер ДНР оценил, мог ли он быть целью СБУ

Ридус08:33
Lenta.ru

СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении MH17

Lenta.ru06:09
Царьград

WarGonzo: СБУ собиралась выкрасть из России фигуранта дела МН17

Царьград05:41

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
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Захарова назвала крайне рискованным план США по размещению ракет в АТР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что план США разместить ракеты средней дальности на территории стран-союзниц в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания Китая несет в себе существенные риски безопасности в регионе.
Газета.Ru09:51
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