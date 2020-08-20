СБУ планировала похищение и вывоз из России фигурантов дела MH17
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Как сообщает портал Лента.ру со ссылкой Telegram-канал WarGonzo, Служба безопасности Украины собиралась похитить из России фигурантов дела о крушении в июле 2014 года рейса MH17.В источнике
С чего всё началось
Телеграм-канал WarGonzo
со ссылкой на собственные источники сообщил, что целью спецоперации СБУ в России мог стать фигурант дела о сбитом над Донецком самолете.
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