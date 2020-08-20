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Военное дело
Военное дело

СБУ планировала похищение и вывоз из России фигурантов дела MH17

Как сообщает портал Лента.ру со ссылкой Telegram-канал WarGonzo, Служба безопасности Украины собиралась похитить из России фигурантов дела о крушении в июле 2014 года рейса MH17.В источнике
С чего всё началось
Телеграм-канал WarGonzo
 со ссылкой на собственные источники сообщил, что целью спецоперации СБУ в России мог стать фигурант дела о сбитом над Донецком самолете.
Anews06:26
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Московский Комсомолец

Целью похитителей из СБУ в России назвали фигуранта дела MH17

Московский Комсомолец07:06
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«Угроза есть всегда»: экс-премьер ДНР оценил, мог ли он быть целью СБУ

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Газета.Ru07:17
URA.Ru

СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела MH17

URA.Ru10:27
REGNUM

СБУ планировала выкрасть из России фигуранта дела МН17 — источник

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СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении MH17

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WarGonzo: СБУ собиралась выкрасть из России фигуранта дела МН17

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Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

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Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
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Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

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Решение о транспортировке Навального из Омска примет консилиум

Омск, 20 августа 2020, 18:11 — REGNUM Решение о транспортировке оппозиционного блогера Алексея Навального, состояние здоровья которого резко ухудшилось сегодня утром, 20 августа, из Омска, где его госпитализировали, будет принимать консилиум.
REGNUM11:11
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