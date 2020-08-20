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Газета.Ru
Газета.Ru

СБУ планировала вывезти из России фигуранта дела МН17

Служба безопасности Украины (СБУ) планировала похитить из России фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в силовых структурах.В источнике
С чего всё началось
Телеграм-канал WarGonzo
 со ссылкой на собственные источники сообщил, что целью спецоперации СБУ в России мог стать фигурант дела о сбитом над Донецком самолете.
Anews06:26
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Ридус

«Угроза есть всегда»: экс-премьер ДНР оценил, мог ли он быть целью СБУ

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СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении MH17

Piter.tv06:16
Московский Комсомолец

Целью похитителей из СБУ в России назвали фигуранта дела MH17

Московский Комсомолец07:06
REGNUM

СБУ планировала выкрасть из России фигуранта дела МН17 — источник

REGNUM06:23
Газета.Ru

СБУ планировала вывезти из России фигуранта дела МН17

Газета.Ru07:17
Lenta.ru

СБУ собиралась похитить из России фигуранта дела о крушении MH17

Lenta.ru06:09
Царьград

WarGonzo: СБУ собиралась выкрасть из России фигуранта дела МН17

Царьград05:41

Глава КНДР передал часть полномочий своим помощникам — разведка

Сеул, 20 августа 2020, 15:08 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий некоторым своим помощникам, включая младшую сестру Ким Ё Чжон, занимающую должность первого заместителя главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК).
REGNUM08:08

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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