СБУ планировала вывезти из России фигуранта дела МН17
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Служба безопасности Украины (СБУ) планировала похитить из России фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в силовых структурах.В источнике
С чего всё началось
Телеграм-канал WarGonzo
со ссылкой на собственные источники сообщил, что целью спецоперации СБУ в России мог стать фигурант дела о сбитом над Донецком самолете.
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