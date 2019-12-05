с чего всё началось

Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Происшествия Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.

Политика Африка отвернулась от Запада и США в пользу России Важным сигналом для Африки стала политика России — в отличие от США и европейских стран, использующих некоторые страны африканского континента как свои колонии, из которых можно беспрепятственно выкачивать природные ресурсы, Москва предпочитает следовать другой стратегии.

Общество Главный инженер Boeing лишился работы Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.

Общество Депутатские парадоксы: борец с иноагентами нажил миллиард на офшорах Декларационная скромность Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, который стал автором и лоббистом законопроекта об иностранных агентах, владеет недвижимостью почти на 1 млрд рублей.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.

Авто Кроссовер Genesis GV80 рассекретили полностью Основным силовым агрегатом для кроссовера GV80 станет 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель с 4 цилиндрами мощностью 300 лошадиных сил.