Политика
РИА НовостиНа Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
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с чего всё началось
На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого, подтвердили в СБУ.Коммерсантъвчера в 16:34
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