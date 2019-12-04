Политика

ИзвестияИзвестияСБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене. Об этом со ссылкой на источник в парторганизации сообщил «Коммерсант».
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с чего всё началось
На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили
 в СБУ.
Коммерсантъ16:34

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СБУ подтвердила задержание в Херсонской области члена «Единой России»

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На чьих уроках учиться Кучерявому: крымчане, задержанные Украиной

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СБУ задержала севастопольского единоросса по обвинению в госизмене

Московский Комсомолец15:43

На Украине задержали члена севастопольского отделения «Единой России»

КП - Крым11:50

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Lenta.ru18:16
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Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru 17:27
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Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru 09:15
Общество

Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Один человек погиб при стрельбе на военной базе в Перл-Харбор

Российская газета 20:55
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Тест: назовите 20 сборных Евро-2020

Самое время пройти тест на знание 20-ти национальных команд, которые уже обеспечили себе путевки на Евро-2020.
Спорт день за днем 11:30
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Уникальное оборудование для измерения плотности костной ткани установили в КДЦ Южно-Сахалинска

Уникальное медицинское оборудование для измерения плотности костной ткани установили в консультационно-диагностическом центре Южно-Сахалинска.
Сахалин.Инфо 03:17
Политика

Высылаемых из Германии дипломатов назвали агентами российской разведки

Двое сотрудников российского посольства в Берлине, которых решили выслать в РФ, являются агентами внешней разведки Минобороны России.
Росбалт 13:35
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском 13:51
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 08:16
Спорт

Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира

Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Metaratings вчера в 03:38
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru 08:09
Технологии

В России начнут продавать фарш из искусственной рыбы

Согласно планам, полноценный искусственный фарш осетрины появится через 3–4 года, а цена приготовленных на его основе блюд будет выше, чем цена еды премиального сегмента из мяса настоящей рыбы.
Известия 15:00
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.
РИА Новости 20:15
Общество

Первый коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в 2020 году

Известия 18:48
Футбол

«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью

Газета.Ru 16:32
Происшествия

В Уссурийске загорелся магазин автозапчастей

В Уссурийске загорелся двухэтажный магазин автозапчастей. Об этом сообщил «РИА Новости» региональный главк МЧС России.
РБК 21:18
Политика

Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии

Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Известия 15:58
Гаджеты

Новый бренд бюджетных телефонов появился в России

Народные новости 17:45
Политика

Миллер назвал «высокими» предлагаемые Киевом тарифы на транзит газа

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа.
РЕН ТВ 12:48
Происшествия

Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

ТАСС 10:32
Здоровье

На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
РИА Новости 21:06
Кино

Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Кубань 24 15:27
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Слуцкий и Березуцкие провели прощальный обед с игроками «Витесса»

Нева Спорт вчера в 11:02
Кино

Стали известны даты выхода сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»

Российская газета 12:15
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Наука

В Армении нашли погребение «амазонки»

Археологи открыли в Армении, на некрополе Бовера I, погребение женщины со следами развитой мускулатуры и боевых ранений.
Наука и жизнь 02 декабря в 23:09
Гаджеты

Realme представил для РФ флагманский смартфон Realme X2 Pro

Astera 14:16
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
ФАН 13:25
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