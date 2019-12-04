Политика

REGNUMREGNUMСБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области

Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
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с чего всё началось
На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили
 в СБУ.
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