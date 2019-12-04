с чего всё началось

Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.

Кино В Москву приедет Венсан Кассель Что касается самого Касселя, то и он, конечно, человек особенный - в ином смысле этого слова.

Космос Астрономы заподозрили существование ледяного гиганта у белого карлика Ученые предполагают наличие объекта по косвенным признакам — звезда окружена газовым диском, состав которого не похож ни на один исследованный ранее, но совпадает с предсказаниями о веществах, содержащихся в недрах планет из класса ледяных гигантов.

Спорт Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге На Международных соревнованиях в Риге российская воздушная гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты около 7-8 метров при выступлении на «воздушном полотне».

Хоккей «Нью-Джерси» уволил главного тренера Напомним, что Хайнс тренеровал «Нью-Джерси» на протяжении четырех сезонов, он провёл в команде 354 матча.

Футбол УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.

Общество Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».