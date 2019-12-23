Общество

Lenta.ruLenta.ruСБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье. Об этом она написала в Facebook.
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с чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ сообщило
 о том, что три офицера киевского главного управления спецслужбы и один местный сотрудник отправились в район города Виноградов недалеко от границы с Венгрией, чтобы получить информацию о местных контрабандистах.
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