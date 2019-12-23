Общество
Lenta.ruСБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье. Об этом она написала в Facebook.
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с чего всё началось
Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ сообщило о том, что три офицера киевского главного управления спецслужбы и один местный сотрудник отправились в район города Виноградов недалеко от границы с Венгрией, чтобы получить информацию о местных контрабандистах.РБКвчера в 18:02
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СМИ: возле венгерской границы на Закарпатье расстреляли опергруппу СБУ
Московский Комсомолецвчера в 15:53
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"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков.
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Температура в Москве установила абсолютный рекорд
Температура воздуха в Москве достигла рекорда за 140-летнюю историю метеонаблюдений, передает "Интерфакс".
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Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
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