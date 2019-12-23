с чего всё началось

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье. Об этом она написала в Facebook.

СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова прокомментировала роман с Семеном Слепаковым Хотя о возможном романе звезд активно заговорили после премии «Человек года», некоторые утверждают — чувства между Светланой и Семеном вспыхнули намного раньше.

Общество Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету» «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

Происшествия Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.

Общество В США начали расследование в отношении BMW Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Политика В Германии ожидают летом завершения укладки «Северного потока-2» Ранее завершение проекта ожидалось в конце 2019 г. Он отметил, что санкции допускались, но стали неожиданностью, потому что уже были достигнуты договоренности о сохранении транзита через Украину даже после запуска "Северного потока-2".

Кино Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.

Общество Яндекс рассказал, куда краснодарцы отправятся на Новый год Топ-15 мест для новогоднего отдыха краснодарцев по большей части состоит из городов и курортов Краснодарского края и Крыма, но есть четыре исключения - Москва и Санкт-Петербург, Дубай и Стамбул, сообщает пресс-служба «Яндекса».