Политика
Вести.RuСБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»
Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало агентство УНИАН.
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Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Агентство SANA опубликовало кадры, на которых запечатлено, как ПВО Сирии отражает ракетный удар по Дамаску.
Общество
Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.
Наука
Российские ученые создали новый мемристор
Исследователи из Университета Лобачевского создали новый вариант мемристора на основе слоистой структуры «металл-оксид-металл».
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявлению о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Финансы
Китай в два раза снизит пошлины на импорт из США на сумму $75 млрд
Власти Китая снизят в два раза пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Кино
Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса
Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Армия и оружие
Армия Сирии отбила у боевиков город Саракиб
Подразделения сирийской армии вечером 5 февраля отбили у террористов в ходе ожесточенного сражения город Саракиб на северо-западе страны, расположенный на территории мухафазы Идлиб, передает информационный ресурс Arabnews.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Политика
Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Авто
Огромный внедорожник Cadillac Escalade представлен официально
Cadillac Escalade — самый крупный внедорожник из всего модельного ряда бренда, сменил поколение.
Гаджеты
Фанаты выбрали самую желанную конфигурацию Xiaomi Mi 10
Предлагались варианты от простейших 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти до самых дорогих 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти.
Технологии
Пользователей Android предупредили об опасных приложениях
Приложения запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, в результате чего личные данные пользователей подвергаются риску.
Биатлон
Бабиков победил в спринте на этапе Кубка России по биатлону
Напомним, Бабиков принял участие в первом этапе Кубка мира по биатлону как победитель Кубка IBU.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Наука
Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
Политика
Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Происшествия
Более 10 машин столкнулись под Красноярском
На трассе под красноярском столкнулись более 10 машин, в том числе грузовики.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам нефти в США в октябре
Россия в октябре 2019 года заняла второе место в мире по поставкам энергоносителей в США.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС
Израильские ВВС нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщает армия обороны Израиля.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
Усик в стихах ответил оскорбившему его военному
Футбол
Геннадий Орлов заявил, что Артема Дзюбу не ждали в «Тоттенхэме»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвардом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой интересовался английский «Тоттенхэм».