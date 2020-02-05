Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало агентство УНИАН.

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Происшествия Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.