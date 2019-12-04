Политика
Газета.RuВооруженные люди проводят обыски в киевском офисе Медведчука
В Киеве проходят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, сообщает ТАСС. Об этом рассказал депутат Верховной рады от фракции партии Ренат Кузьмин.
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Политика
Япония купит остров для американских военных учений
Происшествия
Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе
Американская объединенная база Пёрл-Харбор - Хикэм закрыта после сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харбор, штат Гавайи.
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ не хватает эффективности в завершающей стадии»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Астон Виллой» в 15-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что его команде не хватает эффективности.
Политика
В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
Общество
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Космос
Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»
Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности
Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Политика
Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
Правительство России зеркально ответит на продление кабмином Украины спецпошлин в отношении российских товаров.
Общество
Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России
Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Колорадо» обыграл «Торонто», Ничушкин отметился голом в меньшинстве
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в третьем периоде отметился заброшенной шайбой.
Происшествия
Около 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
При пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали около 10 человек, сообщает издание «Думская.net».
Политика
Миллер назвал «высокими» предлагаемые Киевом тарифы на транзит газа
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа.
Спорт
Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира
Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865
Вчера компания Qualcomm представила новый мощный процессор SoC Snapdragon 865.
Здоровье
Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок
Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
Политика
Трамп высказался по поводу ситуации вокруг «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Армия и оружие
США направят против России «Золотую Орду»
Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу после нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу после нападения в Хабаровске.