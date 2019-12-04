В Киеве проходят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, сообщает ТАСС. Об этом рассказал депутат Верховной рады от фракции партии Ренат Кузьмин.

Вооруженные люди проводят обыски в киевском офисе Медведчука

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