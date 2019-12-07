Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука. Об этом телеканалу «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Происшествия Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общество Егор Жуков выступил с последним словом в суде Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».

Спорт Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге На Международных соревнованиях в Риге российская воздушная гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты около 7-8 метров при выступлении на «воздушном полотне».

Политика Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.

Общество В мессенджере TamTam заявили о блокировке террористических каналов Российский мессенджер TamTam (запущен компанией Mail.ru Group) оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, заявили «URA.RU» в пресс-службе сервиса.

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Трамп заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что увеличение оборонных расходов НАТО не затронет США, прокомментировав в среду в Twitter итоги своего участия в саммите альянса в Лондоне.

Общество Россиянам разрешили посещать бассейн без справок Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.

Наука Систему подписки на научные журналы передали в управление РФФИ На заседании, которое прошло в Министерстве, первый заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников предложил сделать РФФИ единым оператором национальной подписки.

Спорт РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.

Единоборства Появилось видео нокдауна Александра Емельяненко на спарринге Чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров прокомментировал видеозапись, на которой чеченский боец смешанных единоборств Арби Мадаев по прозвищу Балу отправляет в нокдаун Александра Емельяненко во время спарринга.