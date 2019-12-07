Политика

RT на русскомRT на русскомСБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука. Об этом телеканалу «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Lenta.ru13:32

«Оппозиционная платформа» прокомментировала обыски СБ Украины

РИА Новости10:08

Оппозиция на Украине заявила об обыске в приемной Медведчука

РБК10:41

СБУ опровергла заявление об обысках в офисе Медведчука

Газета.Ru13:06

В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука

RT на русском10:57

«Оппозиционная платформа» назвала обыски в офисе Медведчука политической расправой

ТАСС10:34

СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука

Коммерсантъ12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия

Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
ИнфоСМИ вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Общество

Егор Жуков выступил с последним словом в суде

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
РБК 16:34
Здоровье

Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи

Москва первой в стране перешла на новые стандарты лечения людей с онкологическими заболеваниями.
Вечерняя Москва 10:01
Спорт

Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге

На Международных соревнованиях в Риге российская воздушная гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты около 7-8 метров при выступлении на «воздушном полотне».
Взгляд.ру 09:12
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
ФАН 13:25
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Происшествия

В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже

В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
РЕН ТВ 15:10
Шоу-бизнес

Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Shraibikus News 15:42
Политика

Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии

Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Известия 15:58
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Происшествия

В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом

RT на русском 17:58
Политика

Трамп высказался по поводу ситуации вокруг «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Российская газета 18:15
Гаджеты

Новый бренд бюджетных телефонов появился в России

Народные новости 17:45
Общество

В мессенджере TamTam заявили о блокировке террористических каналов

Российский мессенджер TamTam (запущен компанией Mail.ru Group) оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, заявили «URA.RU» в пресс-службе сервиса.
URA.Ru 06:09
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM вчера в 12:17
Политика

Трамп заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США

Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что увеличение оборонных расходов НАТО не затронет США, прокомментировав в среду в Twitter итоги своего участия в саммите альянса в Лондоне.
ТАСС 18:14
Футбол

«Тоттенхэм» с Моуринью потерпел первое поражение в матче с «МЮ»

РБК 18:19
Авто

В ноябре продажи АвтоВАЗа снизились на 7%

Автоновости дня 04:19
Политика

Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
News.ru вчера в 20:14
Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Российская газета 17:47
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Комсомольская правда 04:41
Наука

Систему подписки на научные журналы передали в управление РФФИ

На заседании, которое прошло в Министерстве, первый заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников предложил сделать РФФИ единым оператором национальной подписки.
Индикатор 06:54
Общество

Instagram начнет запрашивать возраст пользователя при регистрации

Нововведение позволит Instagram рекомендовать новым молодым пользователям подходящие параметры конфиденциальности.
Радио Комсомольская правда 15:45
Спорт

РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике

Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.
РИА Новости 16:23
Единоборства

Появилось видео нокдауна Александра Емельяненко на спарринге

Чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров прокомментировал видеозапись, на которой чеченский боец смешанных единоборств Арби Мадаев по прозвищу Балу отправляет в нокдаун Александра Емельяненко во время спарринга.
РБК 03:47
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Pravda.Ru 10:16
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное