Политика
РосбалтСБУ проводит обыски в редакции «Секретных материалов» телеканала «1+1»
В Киеве в помещении редакции программы «Секретные материалы» телеканала «1+1» медиагруппы «1+1 media» сегодня вечером сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски. Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс-Украина», а также журналист этой программы Владимир Тимофийчук.
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