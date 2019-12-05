Политика
РИА НовостиСБУ рассказала о задержании члена «Единой России»
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). На него завели уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Россиянину грозит от трех до пяти лет тюрьмы.
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с чего всё началось
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.Ведомостивчера в 21:22
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«Ехал за украинским паспортом»: в СБУ рассказали о задержании «единоросса» на границе с Крымом
Московский Комсомолец00:11
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Для отечественного софта разработали критерии господдержки
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Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
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Возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура»
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Экономика
На проект канатного метро в Краснодаре выделят 400 тысяч долларов
БРИКС выделит на проект канатного метро в столице Кубани 400 тысяч долларов.
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В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
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«Совершенно секретно»: Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты.
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В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил полномочия, и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.
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Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
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Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
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