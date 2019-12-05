Политика

РИА НовостиРИА НовостиСБУ рассказала о задержании члена «Единой России»

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). На него завели уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Россиянину грозит от трех до пяти лет тюрьмы.
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с чего всё началось
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила
, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Ведомостивчера в 21:22

Подробнее о событии

В СБУ подтвердили задержание «единоросса» из Севастополя

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СБУ официально подтвердила задержание севастопольского «единоросса»

ForPost00:39

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:17

Скандал накануне встречи Путина с Зеленским: названа причина задержания члена «Единой России» Кучерявого

Российский Диалог00:57

«Ехал за украинским паспортом»: в СБУ рассказали о задержании «единоросса» на границе с Крымом

Московский Комсомолец00:11

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Lenta.ruвчера в 18:16

На чьих уроках учиться Кучерявому: крымчане, задержанные Украиной

РИА Новости Крымвчера в 10:51
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

ФедералПресс вчера в 02:24
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Lenta.ru 00:36
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика

Российских дипломатов высылают из Германии

Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Примечания вчера в 10:13
Авто

В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы

Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
ToDay News Ufa 03 декабря в 07:17
Технологии

Для отечественного софта разработали критерии господдержки

Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» на заседании 29 декабря рассмотрела поправки к критериям грантовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО), которое входит в список приоритетов для развития российской ИT-индустрии.
РБК 01:00
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Политика

Зеленский обратился за помощью к священникам перед встречей с Путиным

Лидерам религиозных организаций Зеленский сообщил, что нуждается в совете перед возможностью возобновить диалог об урегулировании конфликта.
Lenta.ru 01:49
Общество

В России принят закон об электронных трудовых книжках

Госдума в окончательном чтении приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки, сообщает "Лента".
АМИТЕЛ 03 декабря в 11:15
Происшествия

В Приморье арестованы полицейские, подозреваемые в убийстве

В приморском сегменте социальных сетей активно обсуждается арест двух оперативников и начальника уголовного розыска Кавалеровской полиции, подозреваемых в убийстве человека, сокрытии преступления и истязательствах над свидетелем этого преступления.
REGNUM 03 декабря в 21:28
Происшествия

На Марсовом поле в Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь

РБК вчера в 12:57
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть в гостях «Тулузу»

Матч 16-го тура чемпионата Франции «Тулуза» – «Монако» завершился победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей по голу забили форвард Виссам Бен-Йеддер (5-я минута, с пенальти), а также полузащитник Желсон Мартинш, ставший автором победного мяча (84).
ProstoProSport вчера в 14:55
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура»

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на защитника и капитана хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максима Кондратьева.
RT на русском 00:41
Экономика

На проект канатного метро в Краснодаре выделят 400 тысяч долларов

БРИКС выделит на проект канатного метро в столице Кубани 400 тысяч долларов.
АиФ Краснодар 00:17
Кино

Россияне назвали любимые фильмы на Новый год

ФАН 01:18
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Политика

Президент РФ подписал закон о предустановке российского ПО на гаджеты

«Совершенно секретно»: Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты.
Совершенно секретно 03 декабря в 03:18
Футбол

Работники «Луча» остановили работу из-за долгов руководства

Работники футбольного клуба "Луч" во Владивостоке заявили, что с 5 декабря останавливают работу из-за долгов по зарплате, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 01:07
Политика

Глава «Нафтогаза» дал показания прокурорам США по делу Джулиани

Американские федеральные прокуроры допросили председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в рамках расследования в отношении личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и двух его бизнес-партнеров, сообщает Associated Press.
Интерфакс вчера в 17:48
Политика

В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил полномочия, и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.
РИА Новости вчера в 19:22
Общество

Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Известия 01:24
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Комсомольская правда вчера в 04:41
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Чемпионат вчера в 07:52
Авто

Купе Bentley Continental GT получило новую версию

Британцы отметили рекорд, поставленный при подъеме на гору Пайкс Пик (Pikes Peak International Hill Climb), выпуском Bentley Continental GT в лимитированной версии.
АвтоВзгляд вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Летидор вчера в 02:00
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