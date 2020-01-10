Политика

RT на русскомRT на русскомСБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
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Иван Баканов
Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса ''Тор'' привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов.
— Иван Баканов, украинский политикКоммерсантъ 13:16

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