Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса ''Тор'' привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов.

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

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