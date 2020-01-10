Политика
RT на русскомСБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить31
Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса ''Тор'' привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов.
— Иван Баканов, украинский политикКоммерсантъ 13:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Футбол
Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»
Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.
Футбол
«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января
Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Происшествия
В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Спорт
Россияне прошли под своим флагом на открытии юношеской Олимпиады
Транспорт
С 18 января увеличится стоимость проезда по ЗСД
Цена проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) увеличится с 18 января 2020 года.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Спорт
Российские конькобежцы выиграли золото ЧЕ в командном спринте
Армия и оружие
Госдепартамент США одобрил продажу Сингапуру истребителей F-35B
Госдепартамент США одобрил продажу 12 истребителей F-35B Сингапуру, об этом 10 января сообщает Al Arabia.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Шоу-бизнес
Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом
Армия и оружие
Индия осталась недовольна мобильностью ЗРПК «Панцирь-С1»
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены
Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о Brexit
Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
Политика
Помпео заявил о намерении развивать конструктивные отношения с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией.
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Химки» в матче Евролиги
Баскетболисты санкт-петербургского "Зенита" победили подмосковные "Химки" в гостевом матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Культура
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Армия и оружие
Российская армия получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году
Партия из 50 новых пистолетных комплексов «Удав» поступит в подразделения Минобороны России в 2020 году.
Гаджеты
Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Политика
США оценили потери Ирана из-за санкций Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео оценил потери Ирана из-за санкций США.
Происшествия
Ребенок открыл стрельбу в школе в Мексике
В Мексике ребенок устроил стрельбу в школе.