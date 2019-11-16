Происшествия
BFM.ruСБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее. Как уточнила спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, никакого похищения не было.
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Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
Хоккей
«Динамо» и «Авангард» назвали составы на матч КХЛ в Минске
Политика
В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине
В российском МИД не понимают, как передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате».
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани
Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Футбол
Дзюба прокомментировал поражение сборной России от бельгийцев
Крупное поражение от сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Космос
Каскадный разлом объяснил тигровые полосы на Энцеладе
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Политика
Сотни тысяч жителей Праги вышли на акцию против премьера Чехии
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E показали до премьеры
Напомним, что премьера нового автомобиля пройдет в воскресенье 17 ноября в американском Лос-Анджелесе, после чего все желающие смогут заказать Е-машину на сайте производителя.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Экономика
В Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал пять приоритетов работы на четыре года — реформа рынка труда, антимонопольная политика, экспорт, инвестиции и агросектор.
Киберспорт
Golden Joystick Awards 2019 наградила Fortnite
Игра Fortnite завоевала титул лучшей киберспортивной дисциплины 2019 года.
Общество
В России снизился спрос на сигареты
Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлен на второй сезон
Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
ЖКХ
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Общество
Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Экономика
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Политика
США ввели санкции против главы МВД Кубы
США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.