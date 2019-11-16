Происшествия

BFM.ruBFM.ruСБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее. Как уточнила спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, никакого похищения не было.
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с чего всё началось
Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в своем Facebook
 заявила, что «никакого похищения одного из членов правления Укрэксимбанка не было».
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В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

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