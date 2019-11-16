Происшествия
BFM.ruСБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее. Как уточнила спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, никакого похищения не было.
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Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Фигурное катание
Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй
Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
Общество
Синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Происшествия
Мать убитой аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон
Мать жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери на Кубани.
Общество
В России снизился спрос на сигареты
Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года.
Теннис
Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле
ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Футбол
Письмо с угрозами и пулей было доставлено в офис «Интера»
Сообщается, что главный тренер миланской команды Антонио Конте лично не получал письмо с угрозами, послание было доставлено в офис итальянского клуба.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Общество
Мединский раскритиковал работу Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
Фигурное катание
Медведева: не считаю выступление на Гран-при подарком на день рождения
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева заявила, что не считает свое выступление на московском этапе Гран-при подарком на день рождения, который она будет праздновать 19 ноября.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса.
Футбол
Россия — Бельгия 0:1 (1-й тайм)
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Авто
АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых машин
Автопроизводитель регулярно внедряет новые технологии при производстве, а теперь сообщается, что вазовцы начали по-новому проверять качество уже собранных экземпляров автомобилей.
Футбол
Агент Влашича: «Никола может заинтересовать ведущие клубы»
Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич заявил, что к его клиенту могут проявлять интерес ведущие клубы из сильнейших европейских чемпионатов.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.