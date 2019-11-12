Политика

REGNUMREGNUMСоловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине. Он прокомментировал событие 12 ноября в своём telegram-канале.
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с чего всё началось
Ранее о том, что служба безопасности Украины завела в отношении российского журналиста Владимира Соловьева два уголовных дела, сообщил
 на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская справедливость» Алексей Гончаренко.
РБК05:51

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