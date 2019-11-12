с чего всё началось

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине. Он прокомментировал событие 12 ноября в своём telegram-канале.

Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

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