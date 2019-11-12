Политика
REGNUMСоловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине. Он прокомментировал событие 12 ноября в своём telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить278
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:41, Ашберн
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Хоккей
Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой
На момент трансфера хоккеиста магнитогорский «Металлург» являлся действующим чемпионом России.
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Политика
Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
Авто
Компания Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения
Новый Kia Optima, третье поколение, планируется к выпуску в декабре 2019 года.
Политика
Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа
Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Авто
Стала известна дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach
Новый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить факты из расследования ФБК об имуществе столичного прокурора Дениса Попова
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить факты из расследования ФБК об имуществе столичного прокурора Дениса Попова.
Футбол
Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки»
«Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта», — подчеркнула она.
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Общество
Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Политика
В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля
В американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Здоровье
Из юрьевецкой больницы уволились семь врачей
Заявление об увольнении по собственному желанию написали семь врачей владимирской городской больницы №6, расположенной в микрорайоне Юрьевец.
Общество
Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков
Российские производители пива предложили внести изменения в технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" и снять ограничения на крепость пивных напитков, которая сейчас не превышает 7 градусов.
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Общество
Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»
По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Наука
Архангельские ученые открыли девять новых видов пиявок
Архангельские биологи в ходе экспедиций на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию обнаружили девять неизвестных видов пресноводных пиявок.
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Гаджеты
Новосибирская полиция заказала программу для взлома смартфонов
ГУ МВД по Новосибирской области заказало двухгодичную лицензию на программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Общество
В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова
На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
Общество
Замглавы Роскосмоса заявил, что ему запретили цитировать Илона Маска
Первый заместитель главы Роскосмоса Юрий Урличич признался, что ему запретили цитировать основателя SpaceX Илона Маска.
Политика
Меркель и Путин обсудили вопрос транзита через Украину газа
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Здоровье
Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е
Центры по контролю и профилактике заболеваний США назвали возможную причину заболевания от вейпов, в том числе со смертельными исходами.
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.