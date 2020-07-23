Происшествия

REGNUMREGNUMСБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба СБУ.
Читать в источнике
Комментировать464
с чего всё началось
Как передаёт УНН
 со ссылкой на СБУ, мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, совершённом группой лиц.
RT на русскомвчера в 16:06

Подробнее о событии

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новостивчера в 18:11

Зачем СБУ задержала убийцу главы ДНР Александра Захарченко

Комсомольская правда05:55

Стали известны подробности о возможном соучастнике убийства Захарченко

РЕН ТВ03:41

Швед снял балаклаву и попался СБУ. Возможного убийцу Александра Захарченко поймали свои же

Телеканал 360°06:31

На Украине задержали возможного участника убийства Захарченко

RT на русскомвчера в 16:06

СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

РБКвчера в 15:58

На Украине арестовали экс-силовика, обвиняемого ДНР в убийстве Захарченко

Коммерсантъвчера в 15:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

Lenta.ru 06:37
254
Общество

Макаревич подаст в суд на единоросса из Новосибирска

Музыкант Андрей Макаревич собирается подать в суд на представителя «Единой России» Сергея Бондаренко.
Общественная служба новостей 05:28
13
Единоборства

Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
14
Общество

Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

«Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 млрд Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», – написал Дегтярев и добавил, что также будут рассмотрены предложения, которые власти региона сформулируют в ближайший месяц.
Ведомости 06:04
664
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
106
Наука

Американские ученые установили влияние всех фаз сна на учебу

Ученые фиксировали и проводили анализ мозговых волн человека в процессе сна, измеряли уровни глутамата и гамма-аминомасляных кислот.
Live24 вчера в 07:25
1
Общество

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
727
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
206
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
406
Экономика

Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики

Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
Московский Комсомолец 04:45
4
Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
49
Общество

Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице

Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
256
Армия и оружие

Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии

Военное дело вчера в 05:04
24
Шоу-бизнес

Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым

После объявления о разводе Асмус ударилась в работу, а Харламов наслаждается холостяцкой жизнью.
Piter.tv 05:29
2
Космос

Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту

Пекин, 23 июля 2020, 09:34 — REGNUM Китай осуществил успешный запуск первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».
REGNUM 02:34
495
Политика

Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда

Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:29
2
Политика

Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке

В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.
Znak.com 01:35
3
Происшествия

У драмтеатра в Калининграде нашли противотанковую мину

Русский Запад 07:31
Происшествия

Захватчик заложника в Полтаве потребовал гарантий безнаказанности

Человек, захвативший в заложники полицейского в Полтаве, требует гарантий того, что он избежит ответственности.
Известия 06:37
25
Технологии

Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»

Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 21 июля в 08:23
1
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова

Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
429
Футбол

Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков покинул «Крылья Советов»

До "Крыльев Советов" Рыжиков играл за казанский "Рубин", в составе которого становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).
ТАСС Спорт 05:48
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
80
Общество

Мишустин не видит предпосылок для второй волны коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин ориентируется на мнение специалистов в вопросе прогнозирования второй волны коронавируса.
Коммерсантъ 05:57
10
Политика

США закрывают консульство Китая в Хьюстоне и судят китайских хакеров

Официальным поводом для закрытия китайского консульства в американском Хьюстоне, о чем стало известно 22 июля, стала защита интеллектуальной собственности и личных данных, принадлежащих гражданам США.
Ведомости вчера в 17:40
299
Политика

В МИД рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией

В МИД России рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией.
Lenta.ru 07:27
3
Здоровье

Магнитная буря обрушится на планету на сутки

Сильная магнитная буря накроет Землю в конце июля. В связи с этим ухудшится здоровье многих людей, передает «МК в Волгограде».
Московский Комсомолец 05:43
15
Происшествия

Четыре завозных случая коронавируса отмечены в Архангельской области

Среди 76 случаев больше всего приходится на Архангельск — 41 заболевший, в Северодвинске отмечены 10 случаев COVID-19, пять случаев — в Новодвинске.
Двина Сегодня вчера в 06:13
158
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста

Согласно словам Кардашьян, Канье страдает биполярным расстройством личности.
CT news вчера в 17:49
3
Политика

В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска

В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска. Сотни людей традиционно в 19 часов собрались перед зданием правительства Хабаровского края.
EastRussia 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное