с чего всё началось

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба СБУ.

Общество Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю «Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 млрд Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», – написал Дегтярев и добавил, что также будут рассмотрены предложения, которые власти региона сформулируют в ближайший месяц. 664

Общество Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов. 727

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 206

Политика Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. 2

Политика Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. 3

Технологии Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11» Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю. 1

Футбол Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков покинул «Крылья Советов» До "Крыльев Советов" Рыжиков играл за казанский "Рубин", в составе которого становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).

Общество Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта. 80

Политика США закрывают консульство Китая в Хьюстоне и судят китайских хакеров Официальным поводом для закрытия китайского консульства в американском Хьюстоне, о чем стало известно 22 июля, стала защита интеллектуальной собственности и личных данных, принадлежащих гражданам США. 299

Здоровье Магнитная буря обрушится на планету на сутки Сильная магнитная буря накроет Землю в конце июля. В связи с этим ухудшится здоровье многих людей, передает «МК в Волгограде». 15

Происшествия Четыре завозных случая коронавируса отмечены в Архангельской области Среди 76 случаев больше всего приходится на Архангельск — 41 заболевший, в Северодвинске отмечены 10 случаев COVID-19, пять случаев — в Новодвинске. 158