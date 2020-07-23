Происшествия
REGNUMСБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба СБУ.
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с чего всё началось
Как передаёт УНН со ссылкой на СБУ, мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, совершённом группой лиц.RT на русскомвчера в 16:06
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Общество
Макаревич подаст в суд на единоросса из Новосибирска
Музыкант Андрей Макаревич собирается подать в суд на представителя «Единой России» Сергея Бондаренко.
Общественная служба новостей 05:28
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Общество
Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
«Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 млрд Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», – написал Дегтярев и добавил, что также будут рассмотрены предложения, которые власти региона сформулируют в ближайший месяц.
Ведомости 06:04
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске
Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
Наука
Американские ученые установили влияние всех фаз сна на учебу
Ученые фиксировали и проводили анализ мозговых волн человека в процессе сна, измеряли уровни глутамата и гамма-аминомасляных кислот.
Live24 вчера в 07:25
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Экономика
Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики
Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
Московский Комсомолец 04:45
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Общество
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер вчера в 08:27
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии
Военное дело вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
После объявления о разводе Асмус ударилась в работу, а Харламов наслаждается холостяцкой жизнью.
Piter.tv 05:29
Космос
Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту
Пекин, 23 июля 2020, 09:34 — REGNUM Китай осуществил успешный запуск первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».
REGNUM 02:34
Политика
Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда
Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:29
Политика
Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке
В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.
Znak.com 01:35
Происшествия
У драмтеатра в Калининграде нашли противотанковую мину
Русский Запад 07:31
Происшествия
Захватчик заложника в Полтаве потребовал гарантий безнаказанности
Человек, захвативший в заложники полицейского в Полтаве, требует гарантий того, что он избежит ответственности.
Известия 06:37
Технологии
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 21 июля в 08:23
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Футбол
Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков покинул «Крылья Советов»
До "Крыльев Советов" Рыжиков играл за казанский "Рубин", в составе которого становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).
ТАСС Спорт 05:48
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество
Мишустин не видит предпосылок для второй волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин ориентируется на мнение специалистов в вопросе прогнозирования второй волны коронавируса.
Коммерсантъ 05:57
Политика
США закрывают консульство Китая в Хьюстоне и судят китайских хакеров
Официальным поводом для закрытия китайского консульства в американском Хьюстоне, о чем стало известно 22 июля, стала защита интеллектуальной собственности и личных данных, принадлежащих гражданам США.
Ведомости вчера в 17:40
Политика
В МИД рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией
В МИД России рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией.
Lenta.ru 07:27
Здоровье
Магнитная буря обрушится на планету на сутки
Сильная магнитная буря накроет Землю в конце июля. В связи с этим ухудшится здоровье многих людей, передает «МК в Волгограде».
Московский Комсомолец 05:43
Происшествия
Четыре завозных случая коронавируса отмечены в Архангельской области
Среди 76 случаев больше всего приходится на Архангельск — 41 заболевший, в Северодвинске отмечены 10 случаев COVID-19, пять случаев — в Новодвинске.
Двина Сегодня вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Согласно словам Кардашьян, Канье страдает биполярным расстройством личности.
CT news вчера в 17:49
Политика
В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска
В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска. Сотни людей традиционно в 19 часов собрались перед зданием правительства Хабаровского края.
EastRussia 07:23