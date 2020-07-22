Происшествия

REGNUMREGNUMСБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который по данным МВД ДНР причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. Об этом 22 июля, сообщает пресс-служба СБУ.
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