Происшествия
REGNUMСБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который по данным МВД ДНР причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. Об этом 22 июля, сообщает пресс-служба СБУ.
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Армия и оружие
ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
РИА Новости 20:02
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус 15:49
Общество
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК 20:13
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Общество
Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев.
РИА Новости 20:20
Здоровье
В Северо-Казахстанской области ужесточается карантин
Из-за значительного роста числа заболевших коронавирусом, в Северо-Казахстанской области снова ужесточен карантин.
Вестник Кавказа 02:32
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 06:08
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости вчера в 17:47
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Происшествия
Экс-главе Минсельхоза края Кузьминову грозит колония-поселение
Прокурор во время прений сторон в суде потребовал для бывшего министра сельского хозяйства Забайкалья Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиновой наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении.
Забайкальский рабочий 22:36
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Общество
Туристы нашли второе гейзерное озеро в Горном Алтае
"Кажется, я случайно обнаружил старшего брата гейзерного озера", — написал Тимофеев.
Алтапресс 21:22
Политика
В конгрессе США одобрили демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
Палата представителей конгресса США, в которой демократическое большинство, поддержала в среду, 22 июля, демонтаж находящихся в здании Капитолия статуй конфедератов.
Известия 21:10
Шоу-бизнес
«Очень сексуально»: Пугачева покорила поклонников стройными ногами
Пользователи Сети отметили, что артистка похудела, из-за чего стала выглядеть "очень сексуально".
VSE42.RU 22:28
Авто
Новый Hyundai Tucson получит салон с сенсорной панелью
Автомобиль получит полностью переработанную цифровую приборную панель и переднюю панель, где посередине появится новый сенсорный экран новой мультимедийной системы, выполненный в стиле экранов Tesla.
Юга.ру 06:49
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
Политика
Развожаев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Севастополя
22 июля на заседании Севизбиркома Михаил Развожаев зарегистрирован четвёртым кандидатом в губернаторы Севастополя.
Вести Крым 05:01
Происшествия
Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русском 12:00
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22:30
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
Общество
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:39
Футбол
Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»
Газизов отмечает мастерство Кокорина и считает, что тот может усилить любой состав команд Российской премьер-лиги.
CT news 16:21
Наука
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе
Роспотребнадзор сообщил об открытии российского портала препринтов (научных статей) по коронавирусу COVID-19 Preprints.
Коммерсантъ 21:23
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Общество
Илон Маск сообщил, что новый завод Tesla построят в Техасе
Американская компания Tesla планирует построить новый завод в Остине (штат Техас).
Телеканал RTVI 20:22