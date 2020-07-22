Происшествия
REGNUMСБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба СБУ.
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с чего всё началось
Как передаёт УНН со ссылкой на СБУ, мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, совершённом группой лиц.RT на русскомвчера в 16:06
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Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа
CT news вчера в 09:11
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
Политика
Олег Имамеев стал мэром Благовещенска
Депутаты Благовещенской городской думы в четверг тайным голосованием выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева, который пока занимает пост первого заместителя мэра, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.
РИА Новости вчера в 22:38
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
BFM.ru вчера в 14:22
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru вчера в 15:06
Общество
Сенатор Совета Федерации собирается в Хабаровск
Сенатор Совета Федерации Елена Грешнякова собирается в Хабаровск. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
КП - Хабаровск вчера в 21:58
Происшествия
Экс-полицейский попросил возобновить дело против Голунова
Бывший начальник УВД по Западному административному округу Москвы, подозреваемый в подбрасывании наркотиков Ивану Голунову, сообщил о намерении добиваться от Генпрокуратуры России возобновить расследование в отношении журналиста.
Телеканал 360° вчера в 15:36
Технологии
Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году
Американская компания Microsoft перенесла релиз операционной системы (ОС) Windows 10X, которая была представлена еще осенью прошлого года, на 2021 год, пишет ZDnet.
Live24 21 июля в 03:01
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru вчера в 14:47
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском вчера в 10:27
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Официальный релиз Mafia: Definitive Edition состоится уже в конце сентября, в том числе на PlayStation и Xbox One.
Актуальные Новости вчера в 12:02
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию
Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России 21 июля в 13:00
Политика
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Российская газета вчера в 15:31
Путешествия
Сочи скоро треснет (и Крым тоже): фото и видео с переполненного русского юга
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Наука
Геофизики: Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов
Геофизики из США и Венгрии доказали, что древнегреческий философ Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов.
Актуальные Новости вчера в 08:58
Армия и оружие
Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР
По мнению инженеров, РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+.
Дни24 вчера в 06:36
Здоровье
В Алма-Ате вдвое уменьшилось число пациентов с пневмонией
Снижение числа пациентов с пневмонией наблюдается не только в больницах, но и в поликлиниках — там тоже вдвое.
Евразия Daily вчера в 07:38
Футбол
Лэмпард считает, что Пулишич может стать важным игроком «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда могла спасти игру против «Ливерпуля» в 37-м туре чемпионата Англии (3:5). Также он оценил игру Кристиана Пулишича, который вышел на замени и отметился голом и голевой передачей.
Спорт-Экспресс вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело вчера в 02:55
Армия и оружие
На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика
Россияне признались, что готовы бросить все и уехать в Турцию
Большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, готовы все бросить, если между Россией и Турцией возобновится авиасообщение.
URA.Ru вчера в 23:19
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
REGNUM 21 июля в 10:30
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
BFM.ru вчера в 10:39
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Восточный комитет экономики Германии (OAOEV), объединяющий финансовые, производственные и торговые компании, готовит ответ на санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke.
Вести.Ru вчера в 02:49
Происшествия
Двое мужчин пропали в Катангском районе во время сплава по реке
Байкал24 вчера в 23:21
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com вчера в 06:49