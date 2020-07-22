с чего всё началось

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба СБУ.

Политика Олег Имамеев стал мэром Благовещенска Депутаты Благовещенской городской думы в четверг тайным голосованием выбрали мэром Благовещенска Олега Имамеева, который пока занимает пост первого заместителя мэра, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы. 4

Политика Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле. 40

Общество Сенатор Совета Федерации собирается в Хабаровск Сенатор Совета Федерации Елена Грешнякова собирается в Хабаровск. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Происшествия Экс-полицейский попросил возобновить дело против Голунова Бывший начальник УВД по Западному административному округу Москвы, подозреваемый в подбрасывании наркотиков Ивану Голунову, сообщил о намерении добиваться от Генпрокуратуры России возобновить расследование в отношении журналиста. 55

Технологии Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году Американская компания Microsoft перенесла релиз операционной системы (ОС) Windows 10X, которая была представлена еще осенью прошлого года, на 2021 год, пишет ZDnet. 8

Футбол «Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы "Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.

Общество Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости". 102

Кино Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.

Политика Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. 115

Наука Геофизики: Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов Геофизики из США и Венгрии доказали, что древнегреческий философ Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов.

Здоровье В Алма-Ате вдвое уменьшилось число пациентов с пневмонией Снижение числа пациентов с пневмонией наблюдается не только в больницах, но и в поликлиниках — там тоже вдвое.

Футбол Лэмпард считает, что Пулишич может стать важным игроком «Челси» Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда могла спасти игру против «Ливерпуля» в 37-м туре чемпионата Англии (3:5). Также он оценил игру Кристиана Пулишича, который вышел на замени и отметился голом и голевой передачей.

Армия и оружие На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин» Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Экономика Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр» Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли. 56

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока-2» Восточный комитет экономики Германии (OAOEV), объединяющий финансовые, производственные и торговые компании, готовит ответ на санкции США против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke. 22