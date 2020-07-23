с чего всё началось

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. Убийство главы ДНР Захарченко погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

Общество МВД РФ объявило в международный розыск Ренато Усатого Молдавского политика Ренато Усатого, которого в России обвиняют в выводе более 500 млрд рублей, объявили в международный розыск. 1

Авто Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru". 17

Политика Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда. 183

Футбол Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак» Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщил комментатор и журналист Константин Генич.

Экономика Bloomberg: Вашингтон ополчился на одну из богатейших стран Европы Соединенные Штаты ополчились на Швейцарию и готовы признать ее валютным манипулятором, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group. 2

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 413

Происшествия МВД: заложник в Полтавской области освобожден Начальник уголовного розыска национальной полиции Полтавской области, находившийся в заложниках у вооруженного мужчины, освобожден.

Наука Артефакты 33-тысячелетней давности обнаружены в Центральной Мексике Археологи нашли артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике, что говорит о заселение американского континента на 15 тысяч лет раньше, чем считалось ранее. 17

Футбол Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа 7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден. 6

Общество Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели Создание вакцины от коронавируса заняло две недели, рассказал в интервью изданию «Медуза» замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов. 821

Политика В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах. 67