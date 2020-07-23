Происшествия
РИА НовостиСБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. Убийство главы ДНР Захарченко погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
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с чего всё началось
Как передаёт УНН со ссылкой на СБУ, мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, совершённом группой лиц.RT на русскомвчера в 16:06
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
Общество
МВД РФ объявило в международный розыск Ренато Усатого
Молдавского политика Ренато Усатого, которого в России обвиняют в выводе более 500 млрд рублей, объявили в международный розыск.
НТВ 11:48
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Оказалось, генеральный директор Tesla хотел нанять Херд круглосуточную охрану от Джонни Деппа.
Рамблер 11:30
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Армия и оружие
Российская армия получит новый ракетный комплекс «Баргузин»
Инвест-Форсайт 05:41
Общество
Госдума одобрила запрет на кальяны в кафе и ресторанах
Госдума приняла в третьем чтении закон об ограничении употребления и торговли насваем, снюсом и электронными сигаретами.
Журнал FoodService вчера в 12:52
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Здоровье
Минздрав назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
РБК 12:16
Общество
Карелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков решил вернуть часть ограничений из-за «отсутствия устойчивого снижения заболеваемости» COVID-19 в регионе.
РБК 05:18
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Общество
Алиханов рассказал, как возил дочь по больницам Калининграда
Губернатор Антон Алиханов рассказал о своём опыте получения медицинской помощи в Калининграде.
Калининград.Ru 11:33
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
Лезги газет вчера в 17:51
Общество
Восемь пензенских выпускников сдали математику на 100 баллов
В Пензенской области впервые сразу восемь выпускников сдали математику (профильный уровень) на 100 баллов.
АиФ Пенза 09:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 06:58
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда.
РБК 11:19
Футбол
Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщил комментатор и журналист Константин Генич.
Vprognoze.ru 10:40
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Экономика
Bloomberg: Вашингтон ополчился на одну из богатейших стран Европы
Соединенные Штаты ополчились на Швейцарию и готовы признать ее валютным манипулятором, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group.
Экономика сегодня 08:02
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Происшествия
МВД: заложник в Полтавской области освобожден
Начальник уголовного розыска национальной полиции Полтавской области, находившийся в заложниках у вооруженного мужчины, освобожден.
ТК Звезда 07:51
Наука
Артефакты 33-тысячелетней давности обнаружены в Центральной Мексике
Археологи нашли артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике, что говорит о заселение американского континента на 15 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.
МедиаПоток 05:34
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
7 августа чемпион страны и обладатель Кубка страны сыграют за Суперкубок России. Календарь чемпионата еще не утвержден.
Вести.Ru 11:25
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Создание вакцины от коронавируса заняло две недели, рассказал в интервью изданию «Медуза» замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов.
Ведомости 09:35
Киберспорт
На Xbox Series X выйдет бесплатный шутер ExoMecha
Разработчик TwistedRed анонсировал ExoMecha – это условно-бесплатный онлайн-шутер от первого лица.
Чемпионат 11:35
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории».
Lenta.ru 11:42
Политика
В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
REGNUM вчера в 13:55
Происшествия
Арестован начальник Центра госимущества ФСИН
Савеловский суд Москвы арестовал до 21 сентября начальника ФКУ "Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России" Сергея Вержевикина, сообщил представитель суда.
Интерфакс 09:40