Политика
ИзвестияСБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене. Об этом со ссылкой на источник в парторганизации сообщил «Коммерсант».
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с чего всё началось
На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.Коммерсантъ16:34
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Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
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В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом
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