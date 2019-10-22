Политика

RT на русскомRT на русскомСБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в пресс-релизе
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RT на русском09:34

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Экс-замглаву Минэкономики Украины задержали по подозрению в госизмене

РИА Новости08:50

СБУ задержала бывшего замминистра экономразвития, подозреваемого в госизмене

ТАСС08:34

СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене

RT на русском09:34

На Украине по подозрению в госизмене задержали бывшего замминистра экономики

Lenta.ru09:14

Украинского чиновника задержали в аэропорту. Его подозревают в госизмене

Телеканал 360°09:09

Экс-замглавы минэкономики Украины заподозрили в госизмене

Известия09:58

В аэропорту Киева задержали экс-замминистра экономики

Московский Комсомолец10:07
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Общество

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
РБК 07:32
Общество

Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России

В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Политика

Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Происшествия

Суд отменил приговор въехавшему в переход у метро водителю автобуса

Газета.Ru 08:51
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Экономика

Россиянам сообщили о росте цен на гречку

Газета.Ru 05:05
Наука

Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Международная группа исследователей обнаружила механизм, с помощью которого раковые опухоли становятся невосприимчивыми к химиотерапии.
Lenta.ru 07:59
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 02:27
Армия и оружие

В ЛНР заявили о взятии Киевом под контроль почти всего участка разведения сил

Вооруженные силы Украины с 2016 года взяли под контроль практически весь участок разведения сил у Золотого в Донбассе, заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.
Взгляд.ру 08:57
Армия и оружие

В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США

Журналистская правда 06:35
Происшествия

Восьмиклассник подавился воздушным шариком и умер в школе под Самарой

РЕН ТВ 10:26
Происшествия

В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей

В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
РБК 07:43
Кино

Что говорят о трейлере новых «Звёздных войн» поклонники саги

Компания Disney опубликовала финальный трейлер девятого эпизода «Звёздных войн».
RT на русском 09:38
Игры

Immersive sim, но не ААА: что мы знаем о новой игре Кена Левина, автора BioShock

Игромания.ру вчера в 16:49
Экономика

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 06:42
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Происшествия

У жителей тюменской деревни Ачиры нашли опасную гаффскую болезнь

Зараенная рыба является токсичной, однако от человека к человеку не передается.
Московский Комсомолец 07:50
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Российский лидер Владимир Путин наградил Рустама Габдулина, старшего следователя по особо важным делам при председателе СК России, который руководил следственной группой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
RT на русском 09:37
Авто

Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей

Помимо счастливого обладателя Bentley, рекордные для региона суммы налога заплатят хозяева Mercedes Benz AMG GLS 63 позапрошлого года выпуска и прошлогоднего Land Rover Range Rover с двигателем в 510 лошадиных сил.
Российская газета вчера в 06:35
Футбол

Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

Metaratings 07:03
Авто

Toyota Mirai второго поколения показали в Токио

Toyota представила свой новый водородный электрический седан Mirai на Токийском автосалоне перед его запуском в 2020 году.
SpeedMe 07:52
Происшествия

Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»

В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.
РИА Новости 09:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Политика

Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.
RT на русском 09:59
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
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