Политика
RT на русскомСБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в пресс-релизе.RT на русском09:34
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Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
Общество
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Экономика
Россиянам сообщили о росте цен на гречку
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Международная группа исследователей обнаружила механизм, с помощью которого раковые опухоли становятся невосприимчивыми к химиотерапии.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о взятии Киевом под контроль почти всего участка разведения сил
Вооруженные силы Украины с 2016 года взяли под контроль практически весь участок разведения сил у Золотого в Донбассе, заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей
В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
Кино
Что говорят о трейлере новых «Звёздных войн» поклонники саги
Компания Disney опубликовала финальный трейлер девятого эпизода «Звёздных войн».
Игры
Immersive sim, но не ААА: что мы знаем о новой игре Кена Левина, автора BioShock
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Происшествия
У жителей тюменской деревни Ачиры нашли опасную гаффскую болезнь
Зараенная рыба является токсичной, однако от человека к человеку не передается.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Российский лидер Владимир Путин наградил Рустама Габдулина, старшего следователя по особо важным делам при председателе СК России, который руководил следственной группой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
Помимо счастливого обладателя Bentley, рекордные для региона суммы налога заплатят хозяева Mercedes Benz AMG GLS 63 позапрошлого года выпуска и прошлогоднего Land Rover Range Rover с двигателем в 510 лошадиных сил.
Футбол
Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча
Авто
Toyota Mirai второго поколения показали в Токио
Toyota представила свой новый водородный электрический седан Mirai на Токийском автосалоне перед его запуском в 2020 году.
Происшествия
Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»
В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Политика
Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.