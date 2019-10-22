с чего всё началось

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене

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Армия и оружие Шойгу заявил о необходимости дополнительной техники в Сирии Для патрулирования территории Сирии согласно новым договоренностям между Россией и Турцией потребуется дополнительная техника.

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