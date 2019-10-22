с чего всё началось

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене

Наука Новый метод редактирования ДНК исправит 89% наследственных мутаций Новый метод редактирования ДНК избавит людей от 89 процентов генетических болезней, сообщается в статье, опубликованной на страницах научного издания Nature.

Армия и оружие Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.

Финансы Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.

Авто Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro Клиенты могут заряжать Audi A6 55 TFSI e quattro на общественных зарядных станциях до выходной мощности 7,4 кВт с помощью прилагаемого кабеля режима 3. Это означает, что для зарядки пустой высоковольтной батареи требуется примерно два с половиной часа.

Здоровье Названы молочные продукты, провоцирующие рак простаты Некоторое время назад ученые назвали несколько молочных продуктов, которые могут спровоцировать онкологию простаты. такими продуктами оказали молоко, сыр и масло.

Общество Медведев анонсировал онлайн-поступление в вузы О перспективах рассказал председатель правительства Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации» в технопарке «Сколково».

Армия и оружие Эрдоган заверил, что Турции не нужны территории в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи рассказал, что в деталях рассказал главе России Владимиру Путину о турецкой операции «Источник мира» в Сирии, развернутой против курдов-террористов.

Происшествия Самарский подросток проглотил воздушный шарик и скончался По предварительным данным, школьник надувал воздушный шарик. Случайно проглотив его, подросток задохнулся и погиб.

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».

Происшествия В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.

Общество Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.

Политика В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.

Футбол Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.

Общество Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.

Происшествия Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.

Политика Отношение к русским в Эстонии улучшилось Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.