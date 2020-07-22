Происшествия

Газета.RuГазета.RuСБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Украины Андрея Байдалу. Его арестовали по подозрению в "незаконном обращении с оружием". В самопровозглашенной ДНР экс-силовика считают причастным к убийству бывшего главы республики Александра Захарченко.
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СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

РИА Новости15:14

На Украине задержали возможного участника убийства Захарченко

RT на русском16:06

СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

РБК15:58

На Украине арестовали экс-силовика, обвиняемого ДНР в убийстве Захарченко

Коммерсантъ15:53

СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

Газета.Ru17:20

На Украине задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко

URA.Ru14:25

На Украине задержали обвиненного в убийстве главы ДНР бывшего сотрудника СБУ

Lenta.ru09:28
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
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В Алма-Ате вдвое уменьшилось число пациентов с пневмонией

Снижение числа пациентов с пневмонией наблюдается не только в больницах, но и в поликлиниках — там тоже вдвое.
Евразия Daily 07:38
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
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Здоровье

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com вчера в 04:11
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Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

Российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде, передаёт корреспондент РИА Новости.
RT на русском 06:10
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Политика

Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании

Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
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Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan 05:24
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Экономика

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
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Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

RT на русском 09:34
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Футбол

Футболка Ещенко была продана на аукционе за 230 тысяч рублей

Спорт-Экспресс 16:07
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Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран заявлял, что клуб точно будет выступать в РПЛ.
TV BRICS 10:35
Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Армия и оружие

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
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Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса

Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
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Шоу-бизнес

Решетова улетела во Францию на частном самолете

В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
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Общество

Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России

Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
REGNUM 04:39
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Экономика

Россия застрахует нефтяной сектор вложениями в несырьевые отрасли экономики

"Роснефть" предложила застраховать нефтедобычу В России может появиться программа хеджирования нефтегазовых доходов от колебаний цены на нефть по аналогии с мексиканским механизмом пут-опционов.
Экономика сегодня 12:00
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
Известия 06:27
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Авто

Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили вчера в 13:51
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Футбол

Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей

Vprognoze.ru вчера в 11:36
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Авто

Fiat Chrysler начнет выпускать беспилотники

Беспилотники на основе фургона собирается применять, в частности, курьерская служба Waymo Via.
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Культура

На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях

На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
Комсомольская правда 09:38
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Политика

Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб

«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио 11:18
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете

ТАСС 16:54
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Общество

Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Фонтанка.Ру 14:14
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Общество

Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

Коммерсантъ 08:50
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
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