Происшествия
Газета.RuСБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Украины Андрея Байдалу. Его арестовали по подозрению в "незаконном обращении с оружием". В самопровозглашенной ДНР экс-силовика считают причастным к убийству бывшего главы республики Александра Захарченко.
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Здоровье
В Алма-Ате вдвое уменьшилось число пациентов с пневмонией
Снижение числа пациентов с пневмонией наблюдается не только в больницах, но и в поликлиниках — там тоже вдвое.
Евразия Daily 07:38
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com вчера в 04:11
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
Российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде, передаёт корреспондент РИА Новости.
RT на русском 06:10
Политика
Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании
Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
Известия 08:12
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan 05:24
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
RT на русском 09:34
Футбол
Футболка Ещенко была продана на аукционе за 230 тысяч рублей
Спорт-Экспресс 16:07
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран заявлял, что клуб точно будет выступать в РПЛ.
TV BRICS 10:35
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Шоу-бизнес
Решетова улетела во Францию на частном самолете
В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
REGNUM 04:39
Экономика
Россия застрахует нефтяной сектор вложениями в несырьевые отрасли экономики
"Роснефть" предложила застраховать нефтедобычу В России может появиться программа хеджирования нефтегазовых доходов от колебаний цены на нефть по аналогии с мексиканским механизмом пут-опционов.
Экономика сегодня 12:00
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны.
Известия 06:27
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили вчера в 13:51
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Футбол
Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
Vprognoze.ru вчера в 11:36
Авто
Fiat Chrysler начнет выпускать беспилотники
Беспилотники на основе фургона собирается применять, в частности, курьерская служба Waymo Via.
CarsWeek.ru 17:10
Культура
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
Комсомольская правда 09:38
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Общество
Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний
Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Фонтанка.Ру 14:14
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40