Происшествия

Газета.RuГазета.RuСБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Украины Андрея Байдалу. Его арестовали по подозрению в "незаконном обращении с оружием". В самопровозглашенной ДНР экс-силовика считают причастным к убийству бывшего главы республики Александра Захарченко.
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СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

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СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

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СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

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URA.Ru14:25

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