Происшествия
Газета.RuСБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Украины Андрея Байдалу. Его арестовали по подозрению в "незаконном обращении с оружием". В самопровозглашенной ДНР экс-силовика считают причастным к убийству бывшего главы республики Александра Захарченко.
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В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
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Режиссерская версия «Отряда самоубийц» получила новые фан-постеры
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Общество
Синоптики предупредили об экстремальном шторме на Урале
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Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
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Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
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Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой
Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования.
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Tele2 выпустил новый тариф для любителей смотреть видео со смартфона
Аналитик портала Mobile-review.com Сергей Потресов поделился информацией о том, что мобильный оператор Tele2 выпустил новый тариф для любителей смотреть видео со смартфона.
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Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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Экономика
Закрытие консульства КНР в Хьюстоне возвращает доллар к жизни
Доллар вырос против китайского юаня после того, как консульство в Хьюстоне приказано было закрыть График доллара США к офшорному юаню Доллар США вырос против китайского юаня, сломав ключевой уровень 7, так как министерство иностранных дел Китая заявило, что США приказали ему закрыть свое консульство в Хьюстоне, что стало последним признаком обострения напряженности.
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Итоги профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2020»
22 июля 2020 года 22 июля 2020 года прошел онлайн-форум автомобильного бизнеса «Used Cars Forum - 2020», в рамках которого состоялось награждение лауреатов ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2020», учрежденной аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
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Трамп назвал «лидера» в гонке создания вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что две перспективные американские вакцины против коронавирусной инфекции выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года.
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Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Компания Volkswagen запатентовала новый Tiguan X. Накануне на сайте патентного ведомства Китая появились первые снимки купе-кроссовера без камуфляжа.
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В августе появится God of War для ПК
В ближайшее время японская компания Sony планирует выпустить портированную версию God of War для ПК.
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Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
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Американцы создали самую миниатюрную камеру GoPro размером с жука
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«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
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Житель Усть-Кута обратился в полицию и рассказал, что с его счета похитили 575 тысяч рублей, сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Кутский» 22 июля.
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По мнению инженеров, РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+.
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