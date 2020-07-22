Происшествия
РБКСБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняют в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Читать в источнике
Оценить174
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Здоровье
183 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 183 человек выявлено инфицирование коронавирусом, 311 пациентов — выздоровели, ещё четыре носителя коронавируса скончались, в том числе два от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:33
Армия и оружие
Силы ЛНР уничтожили огневую позицию ВСУ в Донбассе
Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили позицию украинских военных, с которой велся обстрел села Знаменка.
Известия 18:04
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Общество
Особое мнение: Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон был гостем программы "Особое мнение". После 19 часов в программе "Особое мнение" уже Кирилл Рогов, политолог.
Эхо Москвы 13:29
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Авто
Fiat Chrysler начнет выпускать беспилотники
Беспилотники на основе фургона собирается применять, в частности, курьерская служба Waymo Via.
CarsWeek.ru 17:10
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
RT на русском 09:34
Общество
Кому из россиян дадут новую выплату 20 тыс. рублей от ПФР с 1 августа
С 1 августа определенная категория россиян может получить от Пенсионного фонда страны денежные средства.
Live24 вчера в 02:30
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Авто
В первом полугодии 2020 года российский авторынок покинули 20 моделей
Автоновости дня вчера в 04:37
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт 14:49
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
Лезги газет 18:07
Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета 18:42
Происшествия
Лесной пожар не представляет угрозы для нефтебазы села Хонуу в Якутии
Лесной пожар, который находится в километре от нефтебазы села Хонуу в Момском районе перестал представлять угрозу, передает телеканал «Якутия 24».
Якутия 24 08:17
Футбол
«Ливерпуль» получил чемпионский кубок за победу в АПЛ
Газета.Ru 17:50
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 14:26
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
Вести.Ru 06:19
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Армия и оружие
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости 01:05
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Экономика
Зюганов отказался называть Силуанова «товарищем»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем".
РИА Новости 06:34
Шоу-бизнес
Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе
Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
ФАН 06:35
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
Новые автомобили 11:37
Шоу-бизнес
Прилучный грубо ответил на слухи о романе с Карпович
Газета.Ru 06:58
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Киев, 21 июля 2020, 21:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке.
REGNUM вчера в 14:21
Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
В столице, как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончались 14 пациентов.
Российская газета 16:31