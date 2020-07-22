Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняют в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Здоровье 183 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки За прошедшие сутки в Алтайском крае у 183 человек выявлено инфицирование коронавирусом, 311 пациентов — выздоровели, ещё четыре носителя коронавируса скончались, в том числе два от COVID-19 и вызванных им осложнений. 785

Армия и оружие Силы ЛНР уничтожили огневую позицию ВСУ в Донбассе Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили позицию украинских военных, с которой велся обстрел села Знаменка.

Общество Особое мнение: Дмитрий Гордон Дмитрий Гордон был гостем программы "Особое мнение". После 19 часов в программе "Особое мнение" уже Кирилл Рогов, политолог.

Авто Fiat Chrysler начнет выпускать беспилотники Беспилотники на основе фургона собирается применять, в частности, курьерская служба Waymo Via.

Общество Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости". 96

Происшествия Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда. 72

Экономика Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году. 82

Происшествия Лесной пожар не представляет угрозы для нефтебазы села Хонуу в Якутии Лесной пожар, который находится в километре от нефтебазы села Хонуу в Момском районе перестал представлять угрозу, передает телеканал «Якутия 24».

Политика NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет. 1

Экономика Зюганов отказался называть Силуанова «товарищем» Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем". 9

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Киев, 21 июля 2020, 21:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке. 848